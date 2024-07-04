Убийца общественника Еговцева Дмитрий Матвеев попросился на СВО

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Дмитрий Матвеев, зарезавший в Подмосковье заместителя председателя общественного движения «Зов народа», обратился к следователям с просьбой направить его в зону спецоперации. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Матвеев рассказал, что у него есть высшее медицинское образование, он закончил Медицинский университет имени Сеченова, передаёт телеграм-канал SHOT. Поэтому он попросил отправить его в зону боевых действий в качестве санитара или военного врача. По словам арестанта, он некоторое время работал в российском представительстве крупной зарубежной фармацевтической компании.
Дмитрий Матвеев убил общественника Антона Еговцева в подъезде его дома в подмосковной Лобне. Он несколько раз ударил жертву ножом и молотком. До этого убийца несколько месяцев преследовал супругу Антона, уговаривая её бросить мужа и уйти к нему.
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Александр Бойцов