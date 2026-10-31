В Калининграде произошёл блэкаут
Калининград и практически вся область остались без. Жители в соцсетях сообщают о внезапном исчезновении света, остановке электротранспорта и перебоях в работе мобильной связи и домашнего интернета.
По данным мониторинговых сервисов, за прошлые сутки в регионе зафиксировано более 230 обращений, связанных с общим сбоем. Ранее компания «Россети Янтарь» сообщала, что на нескольких улицах Калининграда 30 октября произойдёт замена оборудования, в связи с чем возможны перебои с подачей электроэнергии.
Информация о причинах блэкаута отсутствует. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.
Напомним, вечером 30 октября в граничащей с Калининградской областью Польше начались массовые протесты. По неподтверждённой информации, правительство страны пытается устроить государственный переворот.
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