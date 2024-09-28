Главный штурман ТОФ Евгений Витюнев умер на марафоне «Мосты Владивостока»

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Главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витюнев скончался в Приморье во время марафона «Мосты Владивостока», пишет Telegram-канал Baza. Уточняется, что на место вызвали Скорую, однако Витюнева не откачали. Ему был 41 год. Причина смерти пока не названа.
Известно, что все спортсмены прошли медкомиссию перед забегом. Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов выразил соболезнования в социальных сетях.
К слову, марафон предусматривает сложный участок. Речь идет о затяжном подъеме, который многие не выдерживают.
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«Мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу. Евгений Витютнев был профессионалом своего дела», — говорится в сообщении Баранова.
К слову, марафон предусматривает сложный участок. Речь идет о затяжном подъеме, который многие не выдерживают.
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Никита Кротов