Убытки Nestlé и Danone превысят 1 млрд долларов из-за токсинов в детском питании
Французские и швейцарские производители детского питания — Nestlé, Danone, Lactalis и Vitagermine — столкнулись с массовым отзывом продукции после обнаружения в смесях токсина цереулида, который может вызывать тошноту и рвоту у младенцев. Общие потенциальные убытки компаний могут превысить один миллиард долларов сообщает Reuters.
Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз восьми видов детских смесей Nestlé в Россию, а в Нидерландах после употребления продукции Nestlé ухудшилось здоровье четырёх младенцев. Vitagermine отозвала три партии смеси Babybio Optima, изъято 20 700 банок.
Источник загрязнения связан с единственным китайским поставщиком масла ARA — ключевого ингредиента премиальных смесей. В начале года радиостанция RMC сообщила о смерти двух младенцев во французских городах Анже и Бордо, предположительно, после употребления смеси Nestlé Guigoz. Следствие выясняет возможную связь трагедии с токсином.
На фоне отзывов акции Danone закрылись на 2,3% ниже, Nestlé потеряла более 3% в начале торгов и ещё 0,9% к концу дня — минимумы за пять месяцев. По информации Barclays, потенциальные убытки Danone составляют 118,5 миллионов долларов, Nestlé — 1,29 миллиардов долларов.
Компании подчёркивают, что продукция соответствует нормам безопасности, а отзыв вызван обновлёнными рекомендациями органов надзора. Родители и эксперты выражают обеспокоенность качеством детских смесей и прозрачностью действий производителей.
