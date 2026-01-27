Убытки Nestlé и Danone превысят 1 млрд долларов из-за токсинов в детском питании

27 января 2026, 18:53

Фото: iStock/Vladdeep

Французские и швейцарские производители детского питания — Nestlé, Danone, Lactalis и Vitagermine — столкнулись с массовым отзывом продукции после обнаружения в смесях токсина цереулида, который может вызывать тошноту и рвоту у младенцев. Общие потенциальные убытки компаний могут превысить один миллиард долларов сообщает Reuters.