У россиянки заподозрили ИИ-психоз после громких заявлений о «научных прорывах»

27 января 2026, 18:32

Фото: iStock/c nokel

У россиянки заподозрили так называемый ИИ-психоз после громких заявлений о «научных прорывах». Девушка по имени Ева Мосс утверждает, что якобы решила уравнение Навье — Стокса, входящее в список семи задач тысячелетия, а также раскрыла тайну чёрных дыр и расшифровала ДНК-код.





В своих соцсетях Мосс заявила, что работала над уравнением по 72 часа подряд с короткими перерывами на сон и отдых. По её словам, после этого ей удалось продвинуться и в астрофизике — она уверяет, что будет исследовать чёрные дыры совместно с французским учёным Жан-Пьером Люмине. В подтверждение своих слов девушка опубликовала документы и призвала научное сообщество к обсуждению.



