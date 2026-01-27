У россиянки заподозрили ИИ-психоз после громких заявлений о «научных прорывах»
У россиянки заподозрили так называемый ИИ-психоз после громких заявлений о «научных прорывах». Девушка по имени Ева Мосс утверждает, что якобы решила уравнение Навье — Стокса, входящее в список семи задач тысячелетия, а также раскрыла тайну чёрных дыр и расшифровала ДНК-код.
В своих соцсетях Мосс заявила, что работала над уравнением по 72 часа подряд с короткими перерывами на сон и отдых. По её словам, после этого ей удалось продвинуться и в астрофизике — она уверяет, что будет исследовать чёрные дыры совместно с французским учёным Жан-Пьером Люмине. В подтверждение своих слов девушка опубликовала документы и призвала научное сообщество к обсуждению.
Как сообщает Telegram-канал Baza, однако пользователи с математическим и физическим образованием усомнились в достоверности заявлений. В комментариях они предположили, что «открытия» являются результатом работы нейросети, а не собственных исследований. На это указывает и контент в соцсетях Евы, большая часть которого состоит из сгенерированных ИИ изображений. Когда журналисты попытались уточнить детали решения уравнения Навье — Стокса, девушка отказалась что-либо объяснять, заявив, что «цифры должны говорить сами за себя».
Математик Николай Андреев из Математического института имени Стеклова РАН отметил, что подобные «решения» ему присылают регулярно, однако ни одно из них не выдерживает научной проверки. По его словам, задача Навье — Стокса действительно будет решена, но «точно не в этом веке и не с помощью современного ИИ», который пока не способен выдавать результаты такого уровня.