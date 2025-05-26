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«Убивают все живое»: Ученый раскрыл опасность воды из кулеров

Ученый Гончаров: фосфорорганических эфиров в воде из кулеров нет
Фото: iStock/AnnaStills

Фото: iStock/AnnaStills

Китайские ученые выявили наличие опасных фосфорорганических эфиров в воде из кулеров. Наиболее высокая концентрация этих веществ наблюдается в горячей воде и в воде комнатной температуры.
Генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» назвал это заявление «очередной страшилкой».

«Это все отравляющие вещества, которые убивают все живое. Естественно, это не может использоваться при производстве всего, что контактирует с человеком. Фосфорорганические эфиры могут проникать через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт и даже через кожу. Поэтому ни в коем случае в быту это не может встречаться», — сказал он.

По его словам, подобные умозаключения — это агрессивная маркетинговая политика против бутилированной воды.

«В данном случае это антиреклама для кулеров. Абсолютно все производители используют ионообменную смолу для того, чтобы убрать хлор, хлорорганические соединения, железо, тяжелые металлы и активированный уголь для того, чтобы показатели воды улучшить. Самое страшное, что может быть в кулерах — необслуживаемая тара», — добавил эксперт.

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#вода
#здоровье
В Кемерове дети продолжают игры на берегу Томи после того, как ребенка унесло течением
Жителей Кемерова призвали соблюдать меры безопасности на берегу Томи
26 мая 2025, 11:25

Фото: iStock/piccaya

В Кемерове дети продолжают играть на берегу реки Томь даже после того, как мальчика унесло течением на прошлой неделе. Об этом пишет «Сiбдепо».
Напомним, 21 мая стало известно, что в Томи утонул 12-летний ребёнок. Несмотря на ЧП, юные кемеровчане продолжают гулять по берегу. Дети заходят в воду и пытаются измерить глубину, хотя доступ к реке закрыт со всех сторон.

Местных жителей призвали соблюдать меры предосторожности из-за быстрого течения воды.

Тем временем в Москве усилили патрулирование водоемов, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

«Столичные спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасность на водных объектах обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы, а в жаркую погоду их количество увеличивается до 100 человек.

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Ученые из США сняли «скопление душ» в космосе с помощью спецтехники
26 мая 2025, 10:39

Фото: iStock/alex-mit

Ученые из США обнаружили в космическом пространстве «скопления душ» с помощью специальных приборов. Данное исследование было проведено учеными из Инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка.
Уточняется, что это открытие подтвердило существование сгустков энергии в космосе. Как утверждают эксперты, высокоточное оборудование способно фиксировать даже малейшую электромагнитную активность в космосе.

Сгустки энергии наблюдаются на протяжении нескольких километров. По данным ученых, это может быть связано с электрическими разрядами или действием магнитного поля Земли. В настоящее время исследования продолжаются.

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#сша
#космос
#энергия
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Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ
Русский язык признан самым сложным экзаменом среди школьников
26 мая 2025, 07:13

Фото: iStock/Chinnapong

Согласно недавнему опросу, проведенному порталом «‎Умскул»‎, русский язык оказался самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ для большинства школьников. Об этом пишет «Газета.ru».
По данным издания, 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса отметили, что испытывают наибольшие трудности именно с этим предметом.

На втором месте по уровню сложности расположились математика и профильная математика, которые также вызывают значительные затруднения у учащихся. Проблемы с обществознанием испытывают 10% девятиклассников и 15% выпускников.

Несмотря на сложности, обществознание стало самым популярным предметом среди школьников в этом году: его выбрали для сдачи 44% девятиклассников на ОГЭ и 38% выпускников на ЕГЭ.

Ранее губернатор Воробьёв поздравил подмосковных выпускников с последним звонком

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#математика
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Россиян предупредили об обмане мошенников с доставкой из маркетплейсов
Филевский: сотрудники курьерской доставки могут оказаться мошенниками
26 мая 2025, 05:45

Фото: iStock/PIKSEL

Мошенники активно используют схему с поддельными курьерскими доставками от известных магазинов и маркетплейсов для кражи SMS-кодов и личных данных. Об этом предупредил эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский в интервью агентству «Прайм».
Злоумышленники, представляясь сотрудниками складов, называют точный адрес жертвы и убеждают в срочности доставки. После согласия клиента они запрашивают код из SMS, что позволяет им получить доступ к аккаунтам или финансам.

Данные для атак часто поступают из утечек информации логистических компаний.

Филевский отметил, что мошенники усиливают давление, играя на доверии к брендам, предлагая подарки или создавая искусственную спешку. Знание имени и адреса жертвы делает схему более убедительной, особенно если человек действительно ожидает посылку.

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#мошенники
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#подарки
#жертвы
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К осени в России ограничат число банковских карт на одного человека
Депутат Аксаков: россиянам с осени запретят иметь более 20 банковских карт
26 мая 2025, 05:28

Фото: iStock/alexialex

Осенью в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом в интервью «Известиям» напомнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Инициатива Банка России, предполагающая лимит в 20 карт (из них не более 5 в одном банке), направлена на борьбу с мошенничеством.

Парламентарий отметил, что предложение будет рассмотрено нижней палатой в июне, а его принятие «не займет много времени». При этом он выразил сомнение в целесообразности даже таких лимитов, назвав их «чрезмерными».

Мера призвана осложнить действия мошенников, которые принуждают жертв открывать множественные счета для вывода украденных средств.

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