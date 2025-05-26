«Убивают все живое»: Ученый раскрыл опасность воды из кулеров

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Китайские ученые выявили наличие опасных фосфорорганических эфиров в воде из кулеров. Наиболее высокая концентрация этих веществ наблюдается в горячей воде и в воде комнатной температуры.
Генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» назвал это заявление «очередной страшилкой».
По его словам, подобные умозаключения — это агрессивная маркетинговая политика против бутилированной воды.
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«Это все отравляющие вещества, которые убивают все живое. Естественно, это не может использоваться при производстве всего, что контактирует с человеком. Фосфорорганические эфиры могут проникать через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт и даже через кожу. Поэтому ни в коем случае в быту это не может встречаться», — сказал он.
По его словам, подобные умозаключения — это агрессивная маркетинговая политика против бутилированной воды.
«В данном случае это антиреклама для кулеров. Абсолютно все производители используют ионообменную смолу для того, чтобы убрать хлор, хлорорганические соединения, железо, тяжелые металлы и активированный уголь для того, чтобы показатели воды улучшить. Самое страшное, что может быть в кулерах — необслуживаемая тара», — добавил эксперт.
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Анастасия Панченко