«Это не поездки на поле чудес»: Доктор Мясников рассказал, какие опасности поджидают туристов в Таиланде и Египте

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Во время поездки в южные страны с жарким климатом туристам необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом рассказал заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников.
«Поездки за границу, в Азию и Африку, во всякие Таиланды, Лаосы, Египты, Алжиры, Тунисы и так далее — это не поездки на поле чудес», — заявил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он предупредил, что главной опасностью в жарких странах становятся малярийные комары. По словам врача, в год миллиарды людей заболевают малярией, а миллионы от нее умирают.
«Комар — это самый страшный зверь, и всегда ходить с длинными рукавами, в длинных брюках и использовать репелленты. Они не кусают днем, они кусают ночью. Поэтому, когда вы видите в гостиницах пологи — не смейтесь, это реальная мера предосторожности», — предупредил Мясников.
Другим источником опасности для туриста является вода, даже если она находится в запечатанных бутылках. Он пояснил, что в Индии тару часто используют повторно. Какую воду в них наливают, кипяченую или из соседней лужи, узнать невозможно, предупредил Мясников. Он посоветовал туристам покупать газированную воду.
Также опасность могут представлять кубики льда, которые добавляют в различные коктейли. По словам врача, лёд делают «из любой воды, только не из кипяченой». Он подчеркнул, что даже крепкий алкоголь такой лёд не обеззаразит.
Мясников также призвал российских туристов все мыть и не есть полусырое, быть осторожными с различными соусами и экзотическими продуктами, а также сделать прививки от гепатита А и столбняка.
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