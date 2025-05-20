Превращают в яд: стало известно, как бытовые фильтры очищают воду

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Журналисты проекта SHOT ПРОВЕРКА выяснили, насколько хорошо проточные бытовые фильтры очищают воду и могут ли сохранять её полезные свойства.
В новом выпуске проекта ведущие пропустили водопроводную воду через фильтры «Гейзер», «Барьер», «Аквафор», Electrolux и «Прио» и сравнили результат. Оказалось, что не во всех случаях вода осталась полезной после фильтрации.
Отмечается, что регулярное употребление фильтрованной воды может нести определённые риски для здоровья. В такой жидкости содержится недостаточное число минералов, кальция и магния, что может негативно отразиться на работе сердца, и привести к быстрой утомляемости, мышечным спазмам и вызвать другие проблемы.
Доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьёва Пироговского университета Наталья Шеина отметила, что в фильтрованной воде сильно снижено количество железа.
В свою очередь старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий Кондрев посоветовал отстаивать воду, тогда, по его словам, она не будет приносить вред здоровью.
А вот кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов и вовсе считает, что некоторые фильтры превращают воду в яд.
Ведущие проекта SHOT ПРОВЕРКА предупредили, что перед покупкой необходимо тщательно изучить, с какими примесями могут справиться фильтры, так как они не являются универсальными.
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Отмечается, что регулярное употребление фильтрованной воды может нести определённые риски для здоровья. В такой жидкости содержится недостаточное число минералов, кальция и магния, что может негативно отразиться на работе сердца, и привести к быстрой утомляемости, мышечным спазмам и вызвать другие проблемы.
Доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьёва Пироговского университета Наталья Шеина отметила, что в фильтрованной воде сильно снижено количество железа.
«Мы можем отметить, что во всех пробах практически снижено железо. Если человек пьёт эту воду длительное время, у него с вероятностью развиваются железодефицитная анемия, нарушение сердечно-сосудистой системы, слабость, одышка», — пояснила Шеина.
В свою очередь старший преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий Кондрев посоветовал отстаивать воду, тогда, по его словам, она не будет приносить вред здоровью.
«Если мы пьём вот такую воду, зубы будут становиться более рыхлыми. Буквально на каждом водомате есть небольшое количество бактерий, дрожжевых грибов, пыли и так далее. Поскольку это проходные места, там всегда будет небольшое количество микробов. Когда вы открываете кран, пропустите буквально 50–100 мл воды, а потом набирайте это всё», — отметил Кондрев.
А вот кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов и вовсе считает, что некоторые фильтры превращают воду в яд.
«Они её реально ухудшили и превратили в медленный яд. Пить на постоянке такое нельзя ни в коем случае, иначе прощайте почки и сердце», — подчеркнул специалист.
Ведущие проекта SHOT ПРОВЕРКА предупредили, что перед покупкой необходимо тщательно изучить, с какими примесями могут справиться фильтры, так как они не являются универсальными.
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Элина Позднякова