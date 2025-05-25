Диетолог рассказала, как освежиться в жару

Повторный разогрев способствует образованию опасных веществ в некоторых блюдах, рассказала в беседе с «Известиями» нутрициолог Татьяна Мещарикова. В частности, она упомянула канцерогенные соединения в картофеле. Кроме того, пользы для организма в такой пище нет, ведь она превращается в «пустые калории». Речь идет о потере микроэлементов и витаминов.