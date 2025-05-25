Диетолог рассказала, как освежиться в жару

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В жаркие летние дни необходимо пить много воды, а также есть фрукты и овощи, а не жирные и копчёные продукты. Такие советы дала диетолог Ольга Редина.
«Правильный питьевой режим во время жары помогает поддерживать нормальную температуру тела и предотвращает обезвоживание организма. Необходимо пить не менее двух литров воды, но она не должна быть ледяной или газированной. Лучше отдать предпочтение жидкости комнатной температуры», — отметила Редина в беседе с «Вечерней Москвой».
Она также добавила, что в воду можно добавить мяту, лимон или имбирь. Кроме того, можно пить тёплый зелёный чай. При этом в жару лучше есть фрукты, овощи и ягоды, особенно арбуз, дыню, помидоры и огурцы, так как в них содержится много воды.
При этом кефир, натуральный йогурт без добавок, ряженка, творог и молоко также помогут оставаться «охлаждённым» в жару, добавила Редина.
А вот от жирного, жареного и копчёного в жаркие дни лучше отказаться, уточнила диетолог. Такая пища долго переваривается, а организм тратит на это много энергии, заключила диетолог.
В свою очередь врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в разговоре с «Москвой 24» предупредила, что некоторые лекарственные препараты могут привести к зуду, покраснению кожи и отёку при нахождении на солнце. Например, обезболивающие препараты или лекарства, понижающие артериальное давление, а также гормональные и противогрибковые мази и ретиноиды.
«Вещества в этих лекарствах способны вызвать фотоаллергию, то есть чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. После этого развивается фототоксичность, на фоне которой возникают краснота, отёчность, волдыри и сильный зуд в открытых для солнца местах», — пояснила Галлямова.
По словам врача, не стоит выходить на солнце даже при лёгкой красноте или зуде.
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Элина Позднякова