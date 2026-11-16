В Госдуме назвали скрытые опасности бесплатных VPN-сервисов
Депутат Немкин: бесплатные VPN могут собирать личные данные пользователей
Бесплатные VPN‑сервисы способны не только собирать данные пользователей, но и распространять вредоносное ПО, а также ставить под угрозу сохранность персональной информации. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
По его словам, многие пользователи устанавливают различные программы, не разбираясь в том, как они работают. При этом сервис получает техническую возможность анализировать сетевую активность пользователя, а в ряде случаев имеет доступ к иным данным, хранящимся на устройстве.
«Если оператор недобросовестен, такой инструмент может превратиться из средства подключения к сети в канал сбора информации, распространения вредоносного программного обеспечения и компрометации персональных данных», — подчеркнул Немкин.
Вместе с тем бесплатность сервиса вовсе не говорит об отсутствии у его разработчиков коммерческих интересов. Чтобы поддерживать инфраструктуру, нужны средства — и их источником нередко становится монетизация пользовательских данных, показ навязчивой рекламы либо иные непрозрачные схемы, добавил депутат.
Особую опасность, как утверждает Немкин, представляют приложения, которые скачиваются с неофициальных сайтов или из сторонних каталогов. Пользователь может невольно установить программу, маскирующуюся под VPN, но обладающую скрытыми функциями, о которых его никто не предупреждает.