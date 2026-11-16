В Госдуме назвали скрытые опасности бесплатных VPN-сервисов

16 ноября 2026, 04:51

Депутат Немкин: бесплатные VPN могут собирать личные данные пользователей

Фото: iStock/PUGUN SJ

Бесплатные VPN‑сервисы способны не только собирать данные пользователей, но и распространять вредоносное ПО, а также ставить под угрозу сохранность персональной информации. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.





По его словам, многие пользователи устанавливают различные программы, не разбираясь в том, как они работают. При этом сервис получает техническую возможность анализировать сетевую активность пользователя, а в ряде случаев имеет доступ к иным данным, хранящимся на устройстве.



«Если оператор недобросовестен, такой инструмент может превратиться из средства подключения к сети в канал сбора информации, распространения вредоносного программного обеспечения и компрометации персональных данных», — подчеркнул Немкин.