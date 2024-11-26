Учащиеся колледжа «Энергия» посетили Всероссийский слёт студенческих отрядов

Фото: Министерство образования Московской области
Студенты колледжа «Энергия» и их педагог-организатор Николь Колядина приняли участие во Всероссийском слёте студенческих отрядов 20:65, сообщает Министерство образования Московской области.
Форум собрал тысячи участников из разных регионов страны. Студенты «Энергии» были задействованы в волонтерском корпусе РСО. Они оказывали помощь на конкурсах профессионального мастерства, сопровождали участников, делились опытом и традициями своего региона и приобретали новые знания.
Программа мероприятия включала торжественное открытие в Кремлевском дворце, спортивные соревнования в футбольном манеже ЦСКА, творческий фестиваль, деловая программа и премьера фильма «Путь к переменам».
Церемония закрытия состоялась на ВТБ Арене, где наградили региональные отделения, провели праздничный концерт и поздравили всех с Днем матери.
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Программа мероприятия включала торжественное открытие в Кремлевском дворце, спортивные соревнования в футбольном манеже ЦСКА, творческий фестиваль, деловая программа и премьера фильма «Путь к переменам».
Церемония закрытия состоялась на ВТБ Арене, где наградили региональные отделения, провели праздничный концерт и поздравили всех с Днем матери.
«Я посетила несколько крупных площадок слёта и прочувствовала эту теплую и солнечную атмосферу в достаточно холодные дни. Чувствовалось, что все участники по-настоящему наслаждаются моментом и радуются», — сказала комиссар Трудового отряда подростков «Многогранник» Елизавета Варыпаева.
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Дайана Хусинова