Учащихся Московской области приглашают принять участие в квиз-турнире по криптографии

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Школьников и студентов Московской области в возрасте от 14 до 22 лет приглашают принять участие в онлайн квиз-турнире «Мир Крипто». Он посвящён криптографической службе России, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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