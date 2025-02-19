Учащихся пригласили на Международную олимпиаду по финансовой безопасности

Фото: сайт sodrujestvo.org
На международной социально-образовательной платформе «Содружество» на русском и английском языках проходит Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Он продлится до 28 февраля, сообщили в Минобразования Московской области.
«В первую очередь, к участию приглашаются, учащиеся 8-11 классов, а также студенты из России и из-за рубежа. По завершении этапа участники, выполнившие задания, получат сертификат. Пригласительный этап – отличная возможность не только проверить свои знания по финансовой безопасности, но и подготовиться к новому циклу Олимпиады и познакомиться с форматом заданий», – говорится в сообщении.Для участия в этапе нужно зарегистрироваться на платформе. Задания будут доступны до 28 февраля.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронатом президента и правительства России. В 2024 году в финал вышли участники из 36 стран.
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Лора Луганская