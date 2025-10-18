Достижения.рф

«Нужно дать какую-то ответку»: Алана Мамаева разоблачила жену бывшего мужа Павла

Алана Мамаева (Фото: Instagram* / @alana_mamaeva)

Алана Мамаева вместе с подругами решила публично опровергнуть слова жены своего бывшего мужа Павла. Об этом сообщает StarHit.



В шоу «Ставка на любовь» блогерша Надежда Санько заявила, что не вмешивалась в чужую семью и якобы не общалась с Аланой.

В ответ на это Алана опубликовала переписку 2021 года с Санько, где видно, что та активно поддерживала Мамаеву во время развода и даже рекомендовала ей адвоката.

«Я понимаю, что мне нужно дать какую-то ответку. У меня на каждое их слово есть доказательство», — отметила Алана.
Софья Метелева

