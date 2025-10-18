Певец Хабиб кардинально сменил образ и перестал узнавать себя в зеркале
Певец Хабиб стал блондином ради концерта в честь 130-летия Есенина
Певец Хабиб (настоящее имя — Хабиб-Рахман Шарипов) кардинально изменил имидж. Он приурочил это к концерту в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. Слова певца приводит mk.ru.
Публика привыкла видеть 35-летнего Хабиба брюнетом. Однако исполнитель хита «Ягода малинка» решил поэкспериментировать со своей внешностью. Он перекрасился в блондина и сделал короткую стрижку.
Как пояснил сам певец, он изменил образ специально для выступления на мероприятии, посвящённом юбилею поэта.
«Меня пригласили поучаствовать в концерте и исполнить песню на его стихи. Ради этого я изменился. Решился сразу. Потому что смена имиджа для артиста, это всегда интересно», — объяснил Шарипов.Артист отметил, что поначалу ему было непривычно видеть себя в новом образе, но сейчас он «уже более-менее свыкся».