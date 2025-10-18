«Моя жизнь»: певец Акмаль романтично отметил 4 года отношений с невестой в Париже

18 октября 2025, 15:00

Певец Акмаль отметил годовщину отношений с невестой в Париже

Акмаль и Александра (Фото: Instagram* / @akmalsvami)

Певец Акмаль отпраздновал четырёхлетие отношений со своей невестой Александрой. Пара недавно помолвилась, но дату свадьбы ещё не назначила.





Влюблённые провели романтическое время в Париже: прогулки по живописным улочкам, кофе с круассанами и фотосессия у Эйфелевой башни. В соцсетях Акмаль поделился кадрами, на которых они счастливо обнимаются и целуются.





«Нам 4 года! Моя жизнь», — подписал фото певец.

«Нашей маленькой, ещё неузаконенной, но самой настоящей семье — 4 года! Я люблю тебя до Луны и обратно, моя первая и единственная любовь», — написала невеста певца.