«Моя жизнь»: певец Акмаль романтично отметил 4 года отношений с невестой в Париже

Певец Акмаль отметил годовщину отношений с невестой в Париже
Певец Акмаль отпраздновал четырёхлетие отношений со своей невестой Александрой. Пара недавно помолвилась, но дату свадьбы ещё не назначила.
Влюблённые провели романтическое время в Париже: прогулки по живописным улочкам, кофе с круассанами и фотосессия у Эйфелевой башни. В соцсетях Акмаль поделился кадрами, на которых они счастливо обнимаются и целуются.
«Нам 4 года! Моя жизнь», — подписал фото певец.Александра ответила трогательным признанием.
«Нашей маленькой, ещё неузаконенной, но самой настоящей семье — 4 года! Я люблю тебя до Луны и обратно, моя первая и единственная любовь», — написала невеста певца.