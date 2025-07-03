Хабиб Нурмагомедов получил новый счет от ФНС после уплаты предыдущего долга

Экс-чемпион UFC Хабиб Хабиб должен налоговой почти 2 млн рублей
Хабиб Нурмагомедов ( РИА Новости / Владимир Трефилов )

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов столкнулся с новыми финансовыми трудностями. По информации, полученной SHOT, российская налоговая инстанция выставила бойцу новый счет на сумму 1,8 млн рублей.



Примечательно, что этот долг возник после того, как в августе прошлого года Хабиб погасил огромный долг в размере ₽302 млн.

Для взыскания этой суммы были заблокированы банковские счета спортсмена.

Виктория Иванченко

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