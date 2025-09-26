Достижения.рф

Участник Стенфордского тюремного эксперимента под номером 2093: разоблачение Бриджит Макрон

Оуэнс: выдающий себя за Бриджит Макрон мужчина был в Стенфордском эксперименте
Эммануэль и Бриджит Макрон (фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что мужчина, выдающий себя за супругу французского президента Брижит Макрон, участвовал в Стэнфордском тюремном эксперименте. Об этом она сообщила в видео на своём YouTube-канале.



По словам Оуэнс, на полученных ею видеозаписях мужчина, известный также под именем Жан-Мишель Тронье, фигурирует среди участников эксперимента под номером 2093.

Стэнфордский тюремный эксперимент, проводившийся в 1971 году, изучал поведение людей в условиях имитации тюрьмы, и стал одним из самых известных и спорных психологических исследований XX века.

