Участник Стенфордского тюремного эксперимента под номером 2093: разоблачение Бриджит Макрон
Оуэнс: выдающий себя за Бриджит Макрон мужчина был в Стенфордском эксперименте
Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что мужчина, выдающий себя за супругу французского президента Брижит Макрон, участвовал в Стэнфордском тюремном эксперименте. Об этом она сообщила в видео на своём YouTube-канале.
По словам Оуэнс, на полученных ею видеозаписях мужчина, известный также под именем Жан-Мишель Тронье, фигурирует среди участников эксперимента под номером 2093.
Стэнфордский тюремный эксперимент, проводившийся в 1971 году, изучал поведение людей в условиях имитации тюрьмы, и стал одним из самых известных и спорных психологических исследований XX века.
