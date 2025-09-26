Участник Стенфордского тюремного эксперимента под номером 2093: разоблачение Бриджит Макрон

26 сентября 2025, 16:54

Оуэнс: выдающий себя за Бриджит Макрон мужчина был в Стенфордском эксперименте

Эммануэль и Бриджит Макрон (фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что мужчина, выдающий себя за супругу французского президента Брижит Макрон, участвовал в Стэнфордском тюремном эксперименте. Об этом она сообщила в видео на своём YouTube-канале.