Жена унизила Эммануэля Макрона на глазах у принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Бриджит и Эммануэль Макрон (фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Президента Франции Эммануэля Макрона вновь опозорила жена. Об этом пишет «Рамблер».



Журналисты снова стали свидетелями непростых отношений между французским лидером и его супругой. Чета вместе прилетела в Великобританию для встречи с королём. В аэропорту их встретили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Спустившись по трапу первым, Макрон протянул руку Бриджит, идущей следом, однако она проигнорировала жест, слегка отмахнувшись и предпочтя вступить в диалог с встречающими. Пришлось и Эммануэлю переключиться на Уильяма, который сделал вид, что не заметил конфуза.

Однако этим не ограничилось. Когда пара села в автомобиль, через стекло было видно, как Бриджит уткнулась в телефон, игнорируя что-то говорящего ей мужа.

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Анастасия Чинкова

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