«Десятки свидетельств»: Макрон мог заказать убийство врача, чтобы скрыть транспереход* жены
Политолог Марков: Макрон мог заказать убийство врача Фавра из-за жены
Президент Франции Эммануэль Макрон мог заказать убийство врача Франсуа Фавра из-за своей жены Бриджит. Такое предположение выдвинул политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru.
Таким образом, по его словам, политик захотел скрыть трансгендерный переход* своей супруги.
«Макрон делает всяческие попытки погасить информацию о том, что его жена является мужчиной, сменившим пол*, а также о том, что сам Макрон является геем*. Хотя я думаю, что на сегодня большинство жителей Франции и других стран Европы знают об этом. Есть десятки косвенных свидетельств. Кроме того, такие странные случаи, как убийство этого врача», – подчеркнул эксперт.Марков заявил, что считает Макрона преступником, способным заказать убийство человека. На это также указывает поддержка Украины и дружба с Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что врач Француа Фавр, который заявил о транспереходе* Бриджид Макрон, найден мёртвым в Париже. Тело хирурга обнаружили под окнами его квартиры. Сестра погибшего убеждена, что его смерть связана с разоблачительным интервью, которое он собирался дать в ближайшее время.