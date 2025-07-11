«Десятки свидетельств»: Макрон мог заказать убийство врача, чтобы скрыть транспереход* жены

11 июля 2025, 16:05

Политолог Марков: Макрон мог заказать убийство врача Фавра из-за жены

Эммануэль и Бриджит Макрон (фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Президент Франции Эммануэль Макрон мог заказать убийство врача Франсуа Фавра из-за своей жены Бриджит. Такое предположение выдвинул политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru.





Таким образом, по его словам, политик захотел скрыть трансгендерный переход* своей супруги.





«Макрон делает всяческие попытки погасить информацию о том, что его жена является мужчиной, сменившим пол*, а также о том, что сам Макрон является геем*. Хотя я думаю, что на сегодня большинство жителей Франции и других стран Европы знают об этом. Есть десятки косвенных свидетельств. Кроме того, такие странные случаи, как убийство этого врача», – подчеркнул эксперт.