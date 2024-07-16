Участник СВО открыл частный детский сад в Чите

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Доброволец СВО из Читы Михаил Семенищев по возвращению домой решил изменить свою жизнь и открыл частный детский сад.
Мужчина отмечает, что воспитание детей – важная мужская работа.
До этого сообщалось, что на западе Москве началось строительство нового детского сада.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил назначить участником Совета Федерации РФ участника специальной военной операции (СВО) Юрия Нимченко.
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«Сказалось, что я вернулся из зоны боевых действий. Там смерть, а дети — это прямо противоположное. Это про созидание, жизнь и вклад в будущее. Когда увидел объявление о продаже детсада, то вспомнил, что когда-то давно мы с женой обсуждали эту тему. И я решил, что надо действовать», — пояснил в беседе с RT Семенищев.
До этого сообщалось, что на западе Москве началось строительство нового детского сада.
«На территории Рублево-Архангельское началось строительство детского сада на 350 мест. Разрешение на строительство дошкольного учреждения ранее оформил Мосгосстройнадзор. Работы ведутся в районе Кунцево по адресу: квартал 120, земельный участок 99», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы комитета государственного строительного надзора столицы.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил назначить участником Совета Федерации РФ участника специальной военной операции (СВО) Юрия Нимченко.
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Мелисса Тимофеева