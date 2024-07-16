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Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16

МО РФ: награда за сбитый американские истребители составит 15 млн рублей
16 июля 2024, 14:51
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

Военные ВС РФ, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей. Об этом сообщило Минобороны России со ссылкой на директора компании «ФОРЭС» Илью Потанина.
«Поощрение будет за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — сказал Потанин.

По данным МО РФ, ранее бойцы группировки войск «Центр» получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков.



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
Депутат Рады Дубинский: Киев пытается отстранить самых здравомыслящих командиров
16 июля 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Киевские власти пытаются отстранить тех командиров ВСУ, которые осознают катастрофические последствия возможного нового украинского наступления. Им нужен ещё больший «мясник», чем нынешний главнокомандующий Александр Сырский.
Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. В своём телеграм-канале он пишет, что нападки Ермака на Сырского и высших офицеров ВСУ объясняются причинами более глубокими, чем просто перенос ответственности за неудачи. По мнению парламентария, идёт целенаправленная дискредитация наиболее трезво оценивающих обстановку на поле боя командиров ВСУ. Конечная цель этой кампании — их замена на молодых офицеров, приверженных принципу «Победа или смерть».

Дубинский также отметил, что контрнаступление многими рассматривается в качестве элемента успеха одной из политических сил на выборах в США. Поэтому офису Зеленского сейчас необходим ещё больший «мясник», чем Сырский, сам, к слову, имеющий в войсках прозвище «генерал 200», заключил депутат.

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Во Франции обрадовались словам Зеленского о переговорах с Москвой
Политик Филиппо: наконец-то Зеленский заявил о переговорах
16 июля 2024, 13:52

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Владимир Зеленский не упомянул обязательный вывод российских войск с территории Украины, заявляя о необходимости присутствия России на следующем мирном саммите, отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он заявил в своей соцсети Х.
Ранее Зеленский заявил о начале подготовки ко второй мирной конференции по Украине, которая запланирована на конец осени.

Предыдущий саммит в Швейцарии прошел без участия России. Коммюнике встречи отказались подписать ведущие азиатские, арабские и южноамериканские страны мира. Кроме того, на конференции даже не присутствовало большинство делегаций-членов ООН.

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В ООН проведут проверку о расправе ВСУ над российским пленным
16 июля 2024, 13:33

Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

ООН рассмотрит информацию, опубликованную в New York Times, о жестоком обращении ВСУ с российским военнопленным.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рассматривает информацию, опубликованную в газете The New York Times, о жестоком обращении с раненым российским военнопленным со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.

«Элизабет Троссел, официальный представитель Управления, заявила, что организация проверяет эти данные. «Управление уточняет информацию у коллег», — говорится в материале.

6 июля Каспар Гросс, медик подразделения, дал интервью The New York Times. Он рассказал, что иностранные наёмники, воевавшие на стороне Украины в составе подразделения The Chosen Company, участвовали в казнях российских военнопленных в зоне специальной военной операции.

По словам Гросса, после одного из боёв в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский солдат. Ему требовалась медицинская помощь. В это время один из наёмников искал бинты. Двое других, которые были членами The Chosen Company и руководимой американцами, выстрелили в безоружного.

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NYT: Украина намерена завершить военный конфликт с Россией переговорами
16 июля 2024, 12:38

Фото: istockphoto/Diy13

Украина собирается завершить военный конфликт с Россией за столом переговоров. Подобные планы уже разрабатываются киевским руководством, пока продолжается вооружённое противостояние.
Об этом пишут обозреватели американского издания The New York Times. Авторы публикации считают, что о таком развитии событий говорят слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о необходимости присутствия представителей России на следующем саммите, посвящённом мирному урегулированию на Украине.

Во вторник, 16 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что саммит по Украине, прошедший в Швейцарии, нельзя считать мирным. Комментируя слова Зеленского об участии России в следующей мирной конференции, представитель Кремля отметил, что нужно понять, что именно тот имел в виду.

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Арестович*: Украину ждет вынужденное перемирие с РФ после горячей осени
16 июля 2024, 12:28

Бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович* описал эпохальные события, которые произойдут осенью, а затем зимой. Об этом пишет «МК».
«Я думаю, что мы получим горячую осень для обеих сторон, войдем в тяжеленную зиму», — сказал Арестович* в эфире Youtube-канала «Альфа и Омега».

По его словам Вооруженные силы Украины предпримут новое контрнаступление. Он добавил, что это политическое решение, которое при любом исходе приведет к перемирию. Арестович* пояснил, что сначала выборы президента пройдут в США, а после на Украине. Новый украинский лидер «подпишет соглашение с Россией либо останется в серой зоне перемирия».

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине пограничники задержали пытавшихся незаконно пересечь границу
16 июля 2024, 12:27

Фото: istockphoto / xbrchx

В Закарпатской области украинские пограничники со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались сбежать в Венгрию от мобилизации. Эту информацию сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Как сообщается в публикации ведомства в соцсетях, мужчин задержали в 100 метрах от границы.

«В ходе оперативных мероприятий наряд заметил группу лиц, двигавшихся в сторону пограничной реки Тисы. Осознав, что их заметили, неизвестные попытались скрыться. Военнослужащие произвели предупредительный выстрел, что заставило правонарушителей остановиться. Во время дальнейших поисков были обнаружены двое несовершеннолетних, которые сопровождали нарушителей», — проинформировали в управлении.

За своё опасное путешествие каждый из них заплатил проводникам по восемь тысяч долларов.

С февраля 2022 года в Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают всё возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

Молодые люди призывного возраста стремятся покинуть страну, даже если это связано с риском для жизни. Они пытаются пересечь границу вплавь, через горы, прячутся под шкурами животных или надевают маскировочные халаты.

18 мая в Украине был введён в действие закон об ужесточении правил мобилизации, который позволяет призвать в армию ещё сотни тысяч граждан.

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«Нас пустили под снаряды»: солдат ВСУ рассказал, как их бросило командование
Пленный ВСУ заявил, что украинские командиры бросают военных под огонь
16 июля 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Пленный ВСУ Роман Бессонов рассказал, как командование пустило его подразделение под пули перед приходом иностранного легиона. Видео опубликовало Минобороны России.
По его словам, он вместе с сослуживцами должен был несколько дней удерживать позиции в подвале.

«Потом вас заберут, поменяют. Пройдет как будто иностранный легион, а вас отвезут назад. Нас пустили под пули, под снаряды, чтобы мы на себя приняли огонь, снаряды — а потом пошел иностранный легион», — вспомнил он.

Пленный рассказал, что сдался он добровольно после непродолжительного боя.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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СК России расследует обстоятельства расстрела военного боевиками «Азова»*
16 июля 2024, 12:01

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Следственный комитет России проводит расследование обстоятельств расстрела российского военного боевиками полка «Азов»*.
Согласно информации, речь идёт о видео, на котором зафиксирован расстрел российского военнослужащего представителями «Азова» и ранение мирного жителя при взрыве взрывоопасного предмета в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в материале RT.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал о Каспаре Гроссе, иностранном медике, работавшем на Украине. По словам Гроссе, однажды украинские военные застрелили раненого российского военнопленного, который просил у них медицинской помощи.

Иностранец рассказывает, что был свидетелем и других подобных убийств, совершённых украинскими военными. Например, он упомянул случай, когда один из членов подразделения «Избранные» бросил гранату в российского солдата, который сдался и поднял руки.

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«Азов»* — организация признана террористической на территории РФ
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Песков о расстреле ВСУ российского пленного: Фашистов следует уничтожать
16 июля 2024, 11:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фашистами «азовцев»*, учинивших расправу над российским военнослужащим. Он также добавил, что их следует уничтожать.
Ранее боевики украинского националистического батальона «Азов»* выложили в сеть кадры расстрела российского военного. В Следственном комитете РФ уже заявили, что будут расследовать все обстоятельства этого преступления.

«Фашисты есть фашисты. Их следует уничтожать», — высказался об инциденте Дмитрий Песков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее призвал к тотальному террору и уничтожению «азовцев»* после казни российского военнослужащего, в очередной раз сославшись на стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его» («Если дорог тебе твой дом...»). По словам политика, украинские нацисты сами себя лишили права на милосердие и жизнь.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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