Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16

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Военные ВС РФ, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей. Об этом сообщило Минобороны России со ссылкой на директора компании «ФОРЭС» Илью Потанина.
«Поощрение будет за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — сказал Потанин.
По данным МО РФ, ранее бойцы группировки войск «Центр» получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова