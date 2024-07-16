Участника СВО предложили на пост сенатора от одного из российских регионов

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Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил назначить участником Совета Федерации РФ участника специальной военной операции (СВО) Юрия Нимченко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Юрий Петрович [Нимченко] — (...) военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, человек с правильной жизненной позицией», — рассказал о кандидате на пост Аксенов.
На должность второго члена Совета Федерации от Крыма была предложена кандидатура гроссмейстера Сергея Карякина.
Аксёнов выразил благодарность действующим сенаторам от региона — Ольге Ковитиди и Сергею Цекову — за их работу. Он также подчеркнул, что, по словам президента России Владимира Путина, настоящая элита — это те, кто служит нашей стране, кто трудится и сражается за неё.
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