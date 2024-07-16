В РФ семьям погибших в СВО будут выдавать вендинговые аппараты для продажи кофе

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В одном из частных социальных фондов Тульской области предложили новую меру поддержки для российских семей, чьи родственники участвовали в специальной военной операции (СВО) и получили ранения или погибли. Эти семьи смогут получить в бессрочное безвозмездное пользование вендинговые аппараты для продажи кофе.
В Тульской области власти предложили семьям, которые потеряли близких на специальной военной операции (СВО), начать продавать кофе. Об этом проекте под названием «Добрый кофе» сообщили организаторы.
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«В рамках проекта семьи могут получить вендинговые автоматы и набор сырья для начала работы. «Теряя основного кормильца, семьи сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями. Мы предлагаем им инструменты для ведения собственного бизнеса и получения стабильного дохода», — отметили организаторы.
Первый вендинговый автомат в рамках этого проекта будет установлен 18 июля в Туле. Организаторы пообещали, что участникам будут оказывать консультационную поддержку в течение всего периода работы.
Ранее в Новосибирской области мать бойца, который не вернулся с СВО, отдала миллионы рублей его сослуживцам. В память о сыне она пожертвовала деньги на покупку амуниции для других военных.
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Мира Полтева