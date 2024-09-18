Участник «Времени героев» назначен заместителем начальника департамента РЖД

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Участник проекта «Время героев» Владимир Сайбель получил новое назначение. Он стал заместителем начальника департамента социального развития в ОАО «Российские железные дороги».
Ранее он занимал пост заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, сообщается в телеграм-канале проекта. После нового назначения Сайбель подчеркнул, что теперь ему предстоит заниматься по-настоящему сложными и важными вопросами, включающими как взаимодействие с органами власти всех уровней, так и оказание поддержки участникам специальной военной операции из числа железнодорожников.
Он также рассказал, что программа «Время героев» была для него и сложной, но и очень интересной и полезной. По словам Сайбеля, он получил важный опыт в области гражданской государственной службы, а некоторые вещи стали для него настоящим открытием.
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Александр Бойцов