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Участник «Времени героев» назначен заместителем начальника департамента РЖД

18 сентября 2024, 16:58
Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

Участник проекта «Время героев» Владимир Сайбель получил новое назначение. Он стал заместителем начальника департамента социального развития в ОАО «Российские железные дороги».


Ранее он занимал пост заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, сообщается в телеграм-канале проекта. После нового назначения Сайбель подчеркнул, что теперь ему предстоит заниматься по-настоящему сложными и важными вопросами, включающими как взаимодействие с органами власти всех уровней, так и оказание поддержки участникам специальной военной операции из числа железнодорожников.

Он также рассказал, что программа «Время героев» была для него и сложной, но и очень интересной и полезной. По словам Сайбеля, он получил важный опыт в области гражданской государственной службы, а некоторые вещи стали для него настоящим открытием.

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#время героев
Московская область стала одной из лучших по итогам конкурса «Фабрика молодёжного туризма»
18 сентября 2024, 16:53

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

В Красноярске завершился финальный этап акселератора «Фабрика молодёжного туризма», организованного программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В мероприятии приняли участие 360 человек из 72 регионов страны, включая представителей органов власти, общественных организаций и университетов, а также профессионалов туристической индустрии, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Участники обучались у ведущих экспертов и получили навыки, необходимые для разработки уникальных туристических продуктов. По результатам защиты проектов команда из Московской области стала победителем с проектом «Фабрика кадров для промышленного туризма».

«„Больше, чем путешествие“ — это отличная возможность для молодых ребят не только увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, но и создать свой собственный социально значимый проект, который будет развивать родной регион, делать его еще интересней. Команда ребят из Подмосковья представила проект, цель которого создать общество молодых историков-экскурсоводов, которые будут проводить уникальные культурно-познавательные экскурсии по промышленным предприятиям в „Городах трудовой доблести“ Центрального федерального округа. Эта инициатива поможет всем желающим познакомиться с историей трудового подвига наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Поздравляю ребят с высокими результатами на федеральном конкурсе!», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Команда состоит из сотрудников Ступинского историко-краеведческого музея.

«Мы очень рады, что победили! Для нас это показатель качества наших проектов, которые мы реализуем нашей музейной командой. Спасибо Министерству информации и молодежной политики Московской области и администрации городского округа Ступино за поддержку и возможность рассказать о себе на таком масштабном федеральном конкурсе. Программа Росмолодежи „Больше, чем путешествие“ позволяет региональным командам встречаться, обмениваться опытом и реализовать проекты направленные на развитие молодежного туризма. Мы покидаем Красноярск с чувством радости, новыми знакомствами и большими планами на будущее!», — отметил представитель команды Московской области и директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин.

В рамках реализации проекта «Фабрика кадров для промышленного туризма» планируется создать сообщество из 550 молодых историков-экскурсоводов в 11 городах трудовой доблести Центрального федерального округа, которые будут участвовать в создании передвижной планшетной выставки и проведут 4000 экскурсий для 50 000 человек.

Все участники акселератора «Фабрика молодёжного туризма» получат поддержку после окончания мероприятия от Росмолодёжи, программы «Больше, чем путешествие», партнёрских организаций и круглогодичного молодёжного образовательного центра на Ямале, специализирующегося на туризме и гостеприимстве.

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В этом году 425 тыс. подмосковных пенсионеров получили компенсацию за обращение с ТКО
В этом году 425 тыс. подмосковных пенсионеров получили компенсацию за ТКО
18 сентября 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье в 2024 году более 425 тыс. пенсионеров получили компенсацию за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«С начала года мы выплатили более 330 млн рублей на компенсацию за ТКО. Её получили свыше 425 тыс. подмосковных пенсионеров. Компенсацию назначают беззаявительно, но важно полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги», – пояснила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что размер выплаты составляет от 30 до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, положено 30%, от 70 лет и старше – 50%, от 80 и старше – 100%.

Компенсация расходов предоставляется в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих пенсионеров стандарт жилплощади составляет 42 кв. м. Для семьи из двух человек это 21 «квадрат» на каждого, а для семьи из трёх и более человек – 18 кв. м. на каждого.

Всю информацию о мерах социальной поддержки в Подмосковье можно получить по телефону «горячей линии» 122, добавочный 6.

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#социальная поддержка
#пенсионеры
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#подмосковье
#московская область
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Строительная готовность 16-этажной гостиницы в Мытищах достигла 35%
18 сентября 2024, 16:38

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Шестнадцатиэтажную гостиницу, рассчитанную на 744 постояльца, возводят на улице Сукромка в Мытищах, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 35%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство началось в ноябре прошлого года. По плану, общая площадь гостиницы составит более 27,6 тыс. квадратных метров. На первом этаже здания будет кафе и магазины, а со второго по шестнадцатый — номера. Всего в гостинице будет 461 номер, в том числе 14 трёхместных, 55 двухместных и 192 одноместных», — говорится в сообщении.
Строительство должны завершить в четвёртом квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Щёлкове началось строительство детского сада на 240 мест, подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#главгосстройнадзор мо
#гостиница
#мытищи
#строительство
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В России не будут арестовывать отцов-одиночек с детьми до 14 лет
Госдума запретила отправлять под арест отцов-одиночек с детьми до 14 лет
18 сентября 2024, 16:34

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий арестовывать по административным статьям отцов-одиночек, которые воспитывают детей до 14 лет. Запрет также касается опекунов и попечителей детей-инвалидов младше 14-летнего возраста.
Проект предлагает дополнить часть 2 статьи 3.9 Кодекса об административных правонарушениях.
«Сейчас по закону, если у матери есть ребенок до 14 лет, то ее нельзя арестовать за административные правонарушения. Однако если нарушение совершает отец-одиночка, то арестовать его можно, и ребенок остается без единственного родителя, что является несправедливым», – цитирует РИА Новости соавтора законопроекта, главу комитета ГД по молодежной политике Артем Метелева.

Как пояснила еще один автор проекта зампред комитета Ирина Панькина, что касается Уголовного кодекса РФ, то там уже предусмотрена норма об отсрочке отбывания наказания для отцов, которые являются единственными родителями ребенка до 14 лет.

Ранее в России разработали законопроект, который обяжет владельцев регистрировать все электросамокаты. В случае одобрения, власти разработают реестр учета средств индивидуальной мобильности с идентификацией. По нему можно будет регистрировать нарушения автоматически.

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#закон
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Подмосковное предприятие запустило кампанию «Искусство ответственного потребления»
18 сентября 2024, 16:25

Подмосковное предприятие АО «АБ ИнБев Эфес», один из лидеров рынка пивоварения, запустило масштабную кампанию под названием «Искусство ответственного потребления», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Цель кампании — формирование культуры здорового отношения к алкоголю. Эта социальная инициатива приурочена ко Дню ответственного потребления пива и объединяет сотрудников и партнёров компании.

Социальный проект включает в себя размещение баннеров и информационных роликов, которые отражают принципы ответственного потребления алкоголя, такие как «выпил — за руль не садись» и «алкоголь — только для взрослых».

Наружная реклама с этими правилами размещена на медиафасадах, вдоль дорог и в других значимых местах. Например, в городском округе Клин рекламные щиты установлены на автомагистралях, автозаправочных станциях, в общественном транспорте и на афишах парка «Сестрорецкий».

Кроме того, в рамках акции сотрудники клинского завода «АБ ИнБев Эфес» посетили торговые точки и заведения общественного питания в Клину, Солнечногорске и Дмитрове, чтобы доступным образом напомнить о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним и об ответственном подходе к потреблению спиртных напитков. В этом году проект уже охватил 47 городов России.

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#подмосковье
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В колледже «Подмосковье» организуют встречи с сотрудниками ОПДН ОМВД России
18 сентября 2024, 16:12

Фото: Министерство образования Московской области

В рамках профилактической кампании «Подросток — Школа» в колледже «Подмосковье» проходят встречи учащихся с представителями ОПДН ОМВД России, сообщает Министерство образования Московской области.
Их цель — предотвратить деструктивное поведение среди молодёжи и повысить правовую грамотность студентов.

Сотрудники полиции во время встреч проводят разъяснительные беседы, чтобы предупредить правонарушения среди молодых людей. Основные темы обсуждения касаются ответственности несовершеннолетних за противоправные действия, важности посещения учебных занятий и безопасного проведения свободного времени.

Особое внимание уделяется вопросам морали и этики, предупреждению употребления алкоголя и наркотических веществ, а также ответственности за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка.

Инспекторы также рассказывают о правилах поведения в социальных сетях и объясняют последствия нарушения общественного порядка.

«Подобные встречи способствуют формированию у студентов культуры безопасности и законопослушного поведения, помогают им осознанно подходить к своим действиям и уважать нормы поведения в обществе», — отметили представители Колледжа «Подмосковье».

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#право полиция
#министерство образования мо
#молодёжь
#колледж
#инспектор
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В Подмосковье на зиму закупили 76 тыс. тонн противогололёдных материалов
18 сентября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минчистоты

В Московской области в рамках подготовки к зиме закупили более 70 тыс. тонн противогололёдных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Нормативный запас противогололёдных материалов – важный элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Ими обрабатывают внутриквартальные и внутридворовые проезды для уменьшения наледи. Контракт на закупку технической соли сегодня заключили все муниципалитеты, за исключением двух. Им поручено обеспечить наличие материалов на складах до 10 октября», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в министерстве, противогололёдные материалы – один из ключевых элементов содержания территорий зимой. Чаще всего коммунальщики Подмосковья используют техническую соль. У этого материала нормативный расход – в два раза меньше по сравнению с пескосоляной смесью. К тому же в нём нет примесей, так как соль плавится вместе со снегом, не оставляя загрязнений весной.

Соль начинает действовать при температуре ниже 0°C и остаётся эффективной до -10°C. Материал хранят в сухих ангарах и на площадках под навесом.

Суммарный объём закупок технической соли в регионе составляет 76 тыс. тонн.

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#гололедица
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#зима
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В Подмосковье наблюдается рост производства мяса птицы на 20%
18 сентября 2024, 15:48

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За первые семь месяцев 2024 года объём производства мяса птицы в Московской области достиг 148,6 тысяч тонн. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщило о росте объёмов производства этого продукта на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подмосковье находится на втором месте по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе, составляя 20% от общего объёма. В масштабах страны доля региона составляет 7% от всего мяса птицы, доступного на российском рынке.

Основные производители:

  • ООО «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска;
  • ПАО «Группа Черкизово»;
  • ООО «ПТК Мяспром» из Каширы;
  • ООО «Серволюкс Посада» из Сергиева Посада.
Предприятие «Элинар-Бройлер» производит продукцию под брендом «Первая свежесть»: куриное мясо и полуфабрикаты, такие как котлеты, колбаски для жарки и шашлыки. Товары этих региональных производителей пользуются спросом по всей стране.

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#московская область
#подмосковье
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#товары
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#мясо
#производители
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Консультант Валинуров назвал профессии, где можно зарабатывать по 250 тыс рублей
Консультант Валинуров: Зарплаты в 250 тыс рублей могут быть у руководителей
18 сентября 2024, 15:48

Фото: iStock/Pogonici

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал результаты опроса, где выяснилось, что россияне назвали желаемой зарплату в размере 250 тыс. рублей.
Он объяснил, что такие деньги могут зарабатывать сейчас специалисты IT-сферы, а также руководители различных структур и компаний.

«Это может быть начальник отдела продаж, руководитель отдела логистики, главный бухгалтер, и если компания небольшая, в регионе, то это вполне может быть директор небольшого производства», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

А результаты другого опроса банка ВТБ показал, что жители Сибири больше других предпочитают копить раздельно, а главными целями сбережений считают формирование финансовой подушки, отпуск или ремонт.

«В настоящее время у россиян наиболее востребованы среднесрочные вклады, поскольку они позволяют постепенно увеличивать доход вслед за ростом ключевой ставки. А объединение усилий и общие цели позволяют семьям достичь больших успехов в накоплении», — приводит «Сiбдепо» комментарий начальника управления «Развитие пакетов услуг и подписок» банка Владимира Лаврова.

Ранее руководитель клиентской команды Среднего бизнеса ДО «Якутский» АО «Альфа-Банк» Андрей Гоголев заявил, что цифровые финансовые активы выгоднее классических инструментов инвестирования, в чём и заключается их преимущество.

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