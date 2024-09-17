Время великих дел: как государство поддерживает участников СВО

Видео: Минобороны РФ
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих. Предполагается, что численность ВС РФ будет увеличена за счет контрактников.
Те, кто подписывает контракт с Минобороны РФ и отправляется в зону СВО, делают свой выбор осознанно. Военные отправляются на защиту своей страны, а также семей. Мужчины выполняют свой долг перед Отечеством не на словах, а на деле.
В свою очередь государство достойно оплачивает труд военнослужащего. При заключении контракта военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее 800 тысяч рублей. Выполняя задачи в зоне СВО, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, существуют дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. Также участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия и выплачиваются дополнительные деньги за получение наград и медалей.
Пока военнослужащие находятся в зоне СВО, государство заботится об их семьях. Дети бойцов своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.
Взрослые дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами в лучших ВУЗах страны, а дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются коммунальные расходы.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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В свою очередь государство достойно оплачивает труд военнослужащего. При заключении контракта военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее 800 тысяч рублей. Выполняя задачи в зоне СВО, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, существуют дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. Также участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия и выплачиваются дополнительные деньги за получение наград и медалей.
Пока военнослужащие находятся в зоне СВО, государство заботится об их семьях. Дети бойцов своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.
Взрослые дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами в лучших ВУЗах страны, а дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются коммунальные расходы.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова