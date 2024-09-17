Время великих дел: как государство поддерживает участников СВО

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и ряд высокопоставленных командиров украинской армии выступали против идеи вторжения в Курскую область, когда ее предложил Зеленский. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на военных чиновников Украины. Отмечается, что многие относились к такому предложению скептически и называли его авантюрой.