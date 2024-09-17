Участник президентской программы «Время героев» стал сенатором от Курской области

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Об этом она заявила в ходе выступления перед Европарламентом в Страсбурге.