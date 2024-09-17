Участник президентской программы «Время героев» стал сенатором от Курской области

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Участник президентской программы «Время героев» Алексей Кондратьев назначен сенатором от исполнительного органа Курской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что во вторник было подписано постановление о назначении чиновника на новый пост.
Смирнов отметил, что Кондратьев является ветераном боевых действий, который с первого дня атаки ВСУ на Курскую область оказывает помощь местным жителям, а также эвакуирует их в безопасные районы. Также его боевой опыт помогает в работе над формированием отряда «БАРС-Курск».
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Анастасия Чинкова