Путин постановил увеличить штатную численность ВС России до 2 389 130 единиц

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Постановляю: 1. Установить штатную численность Вооруженных cил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — указано в документе.
Для реализации указа российский лидер поручил правительству выделить средства из бюджета для Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил участника СВО Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Отмечается, что он заменил на этом посту Григория Гурова, которого ранее в субботу назначили главой Росмолодёжи.
До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав.
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