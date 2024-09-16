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Путин постановил увеличить штатную численность ВС России до 2 389 130 единиц

16 сентября 2024, 15:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Постановляю: 1. Установить штатную численность Вооруженных cил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — указано в документе.

Для реализации указа российский лидер поручил правительству выделить средства из бюджета для Министерства обороны.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил участника СВО Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Отмечается, что он заменил на этом посту Григория Гурова, которого ранее в субботу назначили главой Росмолодёжи.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав.

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#владимир путин
#президент
#указ
Формирование Еврокомиссии отложили на неопределенное время
Формирование Еврокомиссии отложили на неопределенное время из-за фон дер Ляйен
16 сентября 2024, 15:21

Фото: istockphoto/keremberk

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не может определить состав своего будущего кабинета, пишет РИА Новости.
Уточняется, что его необходимо было представить еще 11 сентября, но теперь срок перенесен на 17 число. Известно, что есть сложности, связанные с утверждением еврокомиссаров, что и стало камнем преткновения.

Урсула фон дер Ляйен хотела, чтобы от каждой страны были представители обоих полов — мужчина и женщина.

«Попросила каждого европейского лидера назвать двух кандидатов. И получила в ответ жесты со средним пальцем», — прокомментировал один из чиновников Европы.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе выступили за трехгодовалую заморозку зарубежных активов России.

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Токаев заявил о невозможности победить Россию в военном отношении

Стало известно, на чем основан «план победы» Зеленского
#мир
#еврокомиссия
#европа
#новости
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Токаев заявил о невозможности победить Россию в военном отношении
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении РФ непобедима
16 сентября 2024, 14:22

Фото: сайт Кремля

В военном отношении Россия непобедима, а продолжение конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего мира. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане. Об этом пишет zakon.kz.
«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — заявил Токаев.

По его словам, шанс на достижения перемирия был упущен еще в 2022 году на переговорах в Стамбуле, однако Токаев считает, что возможность добиться мира еще существует.

Лидер Казахстана также сказал, что считает мирный план Китая и Бразилии заслуживающим поддержки. Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения огня, а уже после этого начать обсуждать территориальные вопросы.

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#шольц
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Стало известно, на чем основан «план победы» Зеленского
Лещенко: «план победы» Зеленского основан на разрешении Запада бить вглубь РФ
16 сентября 2024, 12:57

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что Запад разрешит ему бить вглубь России. На этом и основан его «план победы», сказал в эфире телемарафона Украины советник президентского офиса Сергей Лещенко.
Он отметил, что предположения по содержанию плана, освещенные западными журналистами, являются не более чем спекуляциями. Так, обозреватели немецкого Bild утверждали, что киевский режим готов к режиму прекращения огня на отдельных участках линии боевого соприкосновения.

Владимир Зеленский все чаще бросается громкими заявлениями. Недавно он утверждал, что «все идет по украинскому плану», однако никаких подробностей не сообщил. Еще одним перлом Зеленского были его слова о желании лишить россиян комфортной жизни.

С 20 мая 2024 года Зеленский является «просроченным» президентом Украины.

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#мир
#сша
#украина
#россия
#война
#владимир зеленский
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Стало известно, куда ездил подозреваемый в покушении на Трампа
The Guardian: подозреваемый в покушении на Трампа ездил на Украину
16 сентября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/reflection_art

Подозреваемый во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут (Рут) ездил на Украину. Эту информацию подтвердил журналистам The Guardian его сын Оран. Родственник задержанного пояснил, что тот очень увлекался украинским конфликтом.
«Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — пояснил Оран Раут.

При этом сын фигуранта недоволен отказом Трампа во время дебатов ответить на вопрос, хочет ли он, чтобы в конфликте с Россией победил киевский режим.

Оран Раут подчеркнул, что он еще не говорил с отцом о случившемся и не располагает подробностями расследования.

Покушение на Трампа произошло накануне во Флориде, когда тот был в гольф-клубе.

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#мир
#украина
#сша
#дональд трамп
#покушение
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В ГД оценили слова Зеленского о лишении россиян комфортной жизни
Депутат Журова поразилась планам Зеленского лишить россиян комфортной жизни
16 сентября 2024, 12:08

Владимиру Зеленскому не получится осуществить свои планы о лишении россиян комфортной жизни. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Ее слова передает «Лента.ру».
Напомним, накануне Зеленский заявил, что если россияне останутся без комфортных условий, таких как электричество, то начнут оказывать давление на своего президента Владимира Путина. То же самое, по мнению украинского лидера, произойдет если жители России окажутся в опасности.

«Он, видимо, борется с мирными жителями — интересная цель для президента, которую он еще и публично озвучивает. Это поражает. Он все равно этого не добьется: можно сколько угодно это говорить, но этого не будет», — заявила Журова.

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#зеленский
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Стало известно, как Индия разочаровала США своим решением по СМИ России
Hindu: Индия не стала вводить санкции в отношении RT, несмотря на просьбы США
16 сентября 2024, 11:57

Фото: istockphoto/designer491

Индийский МИД не стал вводить ограничения в отношении российских СМИ, несмотря на уговоры Вашингтона. В частности, речь идет о телеканале RT, указывает Hindu, ссылаясь на источники.
«Это будет расценено как двойные стандарты со стороны Глобального Юга, на который они пытаются нацелиться. Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — сказано в материале.
По данным журналистов, официальная Америка говорила с представителями индийского МИДа, чтобы те присоединились к ограничениям, отозвав аккредитации у журналистов РФ и внеся их в соответствующий список.

«Хотя министерство (иностранных дел. — Прим. ред.) хранило молчание по этому вопросу, официальные лица правительства заявили, что обсуждения санкций не имеют отношения к Индии», — резюмировали обозреватели.
Страны коллективного Запада стали вводить всевозможные санкции против России на фоне спецоперации на Украине.

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#сша
#индия
#россия
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Эксперт Болтенков предупредил о возможном массированном ударе США по РФ
«Известия»: США могут произвести массированный удар по РФ
16 сентября 2024, 11:38

Фото: istockphoto/rarrarorro

США могут произвести внезапный массированный ракетный удар по России при помощи подразделений многодоменной американской оперативной группы, которые дислоцируются в Японии.
Об этом в своем материале для «Известий» написал военный аналитик Дмитрий Болтенков.

«Развертывание американской боевой группы в Японии позволит внезапно нанести массированный ракетный удар по местам дислокации пунктов базирования ракетных систем ПВО и систем класса «поверхность — поверхность» России, Китая или КНДР», — сказано в публикации.
По мнению Болтенкова, Москва должна позаботиться об ответных мерах. В частности, имеются в виду регулярное наблюдение за перемещением указанной американской группы и усиление российских береговых ракетных войск.

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#россия
#сша
#ракетный удар
#новости
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Раскрыты новые подробности о подозреваемом во втором покушении на Трампа
WSJ: подозреваемый во второй попытке покушения на Трампа Рут хотел служить в ВСУ
16 сентября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Подозреваемый во второй попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Рут (Раут) хотел служить в рядах боевиков ВСУ, пишет издание The Wall Street Journal.
«В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», — сказано в публикации.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла в воскресенье во Флориде, когда политик был в гольф-клубе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал республиканца «не полагаться на удачу», а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, кто мог нанять подозреваемого.

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#мир
#украина
#сша
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#дональд трамп
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Трампа призвали не полагаться на удачу после второй попытки покушения
Нетаньяху призвал Трампа не полагаться на удачу после второй попытки покушения
16 сентября 2024, 11:05

Фото: Сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа «не полагаться на удачу» после второй попытки убить его.
«Мы с Сарой [Нетаньяху] были шокированы вторым покушением на президента Трампа и почувствовали облегчение, услышав, что оно тоже провалилось. Но мы не должны полагаться на удачу», — написал Нетаньяху в соцсетях.
Израильский премьер-министр выразил американскому политику наилучшие пожелания и призвал его обеспечить меры, чтобы предотвратить подобные нападения.

Вторая попытка покушения на Трампа произошла в воскресенье во Флориде, когда Трамп был в гольф-клубе. Подозреваемого задержали.

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#мир
#дональд трамп
#покушение
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