Участник «Времени героев» получил ключевую должность в «Росатоме»

Фото: iStock/zim286
Капитан Павел Якушев, удостоенный ордена Мужества и участник президентской программы «Время героев», назначен советником заместителя генерального директора Росатома по патриотическому воспитанию, сообщили на официальном сайте программы.
Якушев стал одним из 83 участников первого потока программы, который стартовал в мае 2024 года. После завершения первого модуля он прошел стажировку под руководством главы Росатома Алексея Лихачева.
Новый пост предусматривает развитие проектов, связанных с патриотическим воспитанием, поддержкой ветеранов СВО и атомной промышленности, а также их семей. Назначение также охватывает задачи в области развития молодежных инициатив, спортивных программ и работы с талантливыми детьми.
Якушев, начавший службу в зоне специальной военной операции в 2022 году, получил орден Мужества в 2023 году, а участие в программе «Время героев» позволило ему получить ценные знания и навыки для работы в сфере госуправления.
Читайте также:
Пять новых питающих центров повысят надёжность электроснабжения в Подмосковье
Эксперт Клименко: роль Роскомнадзора в сбоях сервисов Рунета сильно преувеличена
«Светящееся пятно»: Таролог прокомментировал заявление Муцениеце о встрече с НЛО
Новый пост предусматривает развитие проектов, связанных с патриотическим воспитанием, поддержкой ветеранов СВО и атомной промышленности, а также их семей. Назначение также охватывает задачи в области развития молодежных инициатив, спортивных программ и работы с талантливыми детьми.
Якушев, начавший службу в зоне специальной военной операции в 2022 году, получил орден Мужества в 2023 году, а участие в программе «Время героев» позволило ему получить ценные знания и навыки для работы в сфере госуправления.
Читайте также:
Пять новых питающих центров повысят надёжность электроснабжения в Подмосковье
Эксперт Клименко: роль Роскомнадзора в сбоях сервисов Рунета сильно преувеличена
«Светящееся пятно»: Таролог прокомментировал заявление Муцениеце о встрече с НЛО
Мария Моисеева