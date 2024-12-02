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Участник «Времени героев» получил ключевую должность в «Росатоме»

Павел Якушев станет советником по патриотическому воспитанию в «Росатоме»
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Капитан Павел Якушев, удостоенный ордена Мужества и участник президентской программы «Время героев», назначен советником заместителя генерального директора Росатома по патриотическому воспитанию, сообщили на официальном сайте программы.
Якушев стал одним из 83 участников первого потока программы, который стартовал в мае 2024 года. После завершения первого модуля он прошел стажировку под руководством главы Росатома Алексея Лихачева.

Новый пост предусматривает развитие проектов, связанных с патриотическим воспитанием, поддержкой ветеранов СВО и атомной промышленности, а также их семей. Назначение также охватывает задачи в области развития молодежных инициатив, спортивных программ и работы с талантливыми детьми.



Якушев, начавший службу в зоне специальной военной операции в 2022 году, получил орден Мужества в 2023 году, а участие в программе «Время героев» позволило ему получить ценные знания и навыки для работы в сфере госуправления.

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Пять новых питающих центров повысят надёжность электроснабжения в Подмосковье
02 декабря 2024, 18:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области 2026-2027 годах для повышения надёжности электроснабжения построят пять питающих центров. Они будут располагаться в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне. Реализацию программы обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
«От устойчивого и стабильного электроснабжения зависят как большие, так и малые населённые пункты, коттеджные посёлки, СНТ. За это, кроме профильного министерства, отвечают «Россети Московский регион», «Мособлэнерго» и другие организации. Количество территориальных сетевых организацй, которые не имеют возможности обслуживать сети в каждом регионе страны, сокращается. Это федеральная программа. Процесс идёт, и его надо продолжать. Организации, имеющие ресурс, могут взять те сети, которые обслуживались нерегулярно или не обслуживались вообще, и заняться их модернизацией. Задача – чтобы инвестиционная программа коснулась каждого СНТ, каждого населённого пункта», – сказал Воробьёв.
Сейчас в Московской области вдвое сократилось количество ТСО, обслуживающих электросетевое имущество.
«В Подмосковья определена системообразующая сетевая организация «Россети Московский регион». Раньше в области было 42 ТСО, стало 21. Мелкие компании объединяют свои ресурсы и укрупняются. Эффектом консолидации стали повышение надёжности электроснабжения, а также единый тариф. У нас реализуется большая ремонтная программа воздушных и кабельных линий электропередачи, расчистка трасс и ремонт трансформаторных подстанций. Все сетевые организации уже выполнили планы на этот год», – рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
В рамках ремонтной программы в этом году в Подмосковье привели в порядок 1,5 тыс. км ЛЭП, то есть 124% от плана, более 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили свыше 6,5 тыс. га трасс. По инвестиционной программе планируют ввести 4,5 тыс. км кабельных и воздушных линий, объекты энергосетевого хозяйства.

Для Московской области приобрели 80 передвижные электростанции, чтобы в случае аварийных ситуаций можно было переключиться на них – по 40 «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».
«Мы устанавливаем сверх инвестпрограммы четыре мобильные подстанции, которые повысят надёжность работы подстанций «Ям», «Кварц», «Молоково» и «Бронницы», защитят их от перегрузок. Мобильные подстанции уже на месте. В течение трёх недель мы их включим. Это позволит минимизировать риски», – сказал гендиректор «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
Он добавил, что сегодня проектируются пять подстанций 220 кВ. Суммарно на пять лет в реконструкцию существующей сети и новые сооружения будет инвестировано 167 млрд рублей.

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Эксперт Клименко: роль Роскомнадзора в сбоях сервисов Рунета сильно преувеличена
02 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Роль Роскомнадзора, как источника сбоев в сервисах российского интернета, сильно преувеличена на фоне новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, российский сегмент интернета стал настолько обширным, что установить точную причину того или иного сбоя практически невозможно.
«Хочется спихнуть на кого-то вину, и Роскомнадзор хорошо для этого подходит. Но на практике надо признать, что инфраструктура любых приложений и любых сервисов зависит от бесконечного числа историй», — поделился он в беседе с Общественной Службой Новостей.
В качестве примера Клименко привел недавний случай с сервисом Yandex Cloud, который вызвал сбои в работе ряда сервисов доставки еды. Сначала все грешили на РКН, отметил эксперт, а после выяснилось, что проблемы с доставкой еды были связаны именно с облачным хранилищем Яндекса.

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#интернет
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#инфраструктура
#роскомнадзор
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«Светящееся пятно»: Таролог прокомментировал заявление Муцениеце о встрече с НЛО
Таролог Зак подтвердил, что Муцениеце и Прилучный могли видеть НЛО
02 декабря 2024, 18:12

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата Муцениеце рассказала, что на совместном с Павлом Прилучным отдыхе в Греции видела НЛО. По словам актрисы, сидя на пляже и будучи в совершенно трезвом состоянии, она увидела большое светящееся пятно, плывущее вдоль горизонта. Она отметила, что необъяснимый объект летел быстрее самолета, потом завис в воздухе и стремительно исчез.
Павел Прилучный, как поделилась Муцениеце, разделил с ней этот случай, однако сейчас будет всячески это отрицать.

Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что сделанный таро-расклад показывает, что НЛО, действительно, существует.

«Такой вопрос мне задают впервые. И лично я и не отрицаю, и не подтверждаю существование НЛО. Но сделанный мной Таро-расклад показывает, что, НЛО существует, контакт человечества с внеземным разумом установлен давно, но эту информацию от нас скрывают, чтобы не нарушать наш привычный ход жизни и не вносить сомнения в историю развития человечества», — сообщил он.

Он добавил, что карты Таро указывают на то, что природа НЛО — разум с других планет и из других измерений.

«Идея про другие измерения согласуется и с теорией о том, что будущее хоть и предначертано, но многовариантно. И если в нашей жизни мы делаем определённый выбор, корректируя свой путь, то наша «копия» в параллельной вселенной может делать другой выбор и идти своим путём», — сказал таролог.

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Автоэксперт раскрыл разницу между оригинальными запчастями и копиями
Автоэксперт Телегин: покупка неоригинальных запчастей грозит новым ремонтом
02 декабря 2024, 18:03

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Покупка неоригинальных запчастей для автомобиля может привести к новому ремонту в будущем. Об этом заявил операционный директор по сервису компании "РОЛЬФ" Егор Телегин. По его словам, оригинальные запчасти более качественные, лучше подходят к конкретной модели авто, имеют гарантию и репутацию, но зачастую заметно дороже неоригинальных аналогов.
«Выбор между оригинальными и неоригинальными запчастями зависит от приоритетов покупателя: сэкономить и рискнуть или выбрать надёжность и гарантированное качество. Важно помнить, что установка некачественных запчастей может привести к дополнительным расходам на ремонт в будущем», — поделился эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Вместе с тем автоэксперты раскрыли, к чему могут привести незначительные сколы на лакокрасочном покрытии автомобиля. Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, что для образования сквозных отверстий в результате коррозии должно пройти не менее десяти лет.

При этом он подчеркнул, что свежие сколы следует затампонировать краской в цвет автомобиля без восстановления всех слоев, иначе дефект вскоре начнет ржаветь под воздействием окружающей среды.

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В Подмосковье решили централизовать сбор пластиковых крышечек
02 декабря 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье стартует пилотный проект по сбору пластиковых крышечек в образовательных учреждениях. Тему переработки пластика обсудили н совещании в Мособлдуме, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Цель проекта – наладить централизованный сбор пластика с участием населения. Совещание прошло под руководством председателя комитета регионального парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Владимира Шапкина. Участие в нём приняли отраслевые специалисты Минчистоты.

Раздельный сбор и правильная утилизация пластика – первый и важный шаг в направлении улучшения экологии. Пластик в результате получит вторую жизнь.

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#минчистоты
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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В Московской области в декабре пройдёт более 180 ярмарок
02 декабря 2024, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В преддверии Нового года в регионе состоится 187 тематических ярмарок: «Новогодняя» в Королёве, Красногорске, Воскресенске, Химках, Волоколамске, Домодедово, Чехове; «Зажжение новогодней ёлки» в Шатуре; «Зима в Подмосковье» в Коломне; «Узоры декабря» в Звенигороде, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Жители смогут купить фермерские продукты из разных регионов России и Московской области: мясные деликатесы, сыры, мёд, хлебобулочные изделия.

Одинцово предоставит товары из Беларуси, Раменское — овощи, а в Шаховской можно будет отметить «Международный день чая» и «Рыбный день».

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, больше всего торговых точек откроется в Истре, Подольске и Реутове (более 100), Раменском (85) и Щёлково (75).

Полный список ярмарок, даты проведения и часы работы можно найти на сайте.

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«Боевую медаль в кабинете не получишь»: история героя Беслана Вячеслава Бочарова
02 декабря 2024, 17:21

Вячеслав Бочаров (Фото: patriotcentr29.ru)

9 декабря отмечается День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российско-исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России в 2000 году.
«Радио 1» продолжает цикл программ, в которых рассказывает о героях прошлого и настоящего.

Сегодня речь пойдёт о Герое России, первом заместителе секретаря Общественной палаты, члене Общественного совета программы «Время героев», вице-президенте Паралимпийского комитета России Вячеславе Алексеевиче Бочарове.

Бочаров – офицер управления «Вымпел» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России, полковник, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. За мужество и героизм он был удостоен звания Героя России. 25 лет прослужил в воздушно-десантных войсках, за его плечами – Афганистан. Награждён Медалью за отвагу, Орденом Красной Звезды, Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством и другими наградами.
«Медаль за отвагу в кабинете не получишь. Этой награды я был удостоен в 2004 году, когда ночью террористы вошли в Назрань. Тогда погибли более 80 сотрудников правоохранительных органов Ингушетии. Мы с ребятами из Центра специального назначения ФСБ вели ночной бой. Поставленная задача была выполнена. К утру все террористы, которые не были уничтожены нами, ушли из города. Тогда трое моих сотрудников погибли», – рассказал собеседник «Радио 1».
Это было 22 июня 2004 года. А уже 1-3 сентября спецназовцы были в Беслане, где спасали заложников – детей, учителей, их родных и близких. Во время штурма захваченной террористами школы №1 в Беслане Бочаров первым из сотрудников ФСБ вошёл в здание. В ходе боестолкновения был тяжело ранен в голову.
«К сожалению, переговорный процесс завершился тем, что террористы привели в действие взрывное устройство. Тогда, жертвуя собой, мои боевые товарищи начали ликвидировать террористов. 10 спецназовцев погибли. Каждый год мы приезжаем накануне 1 сентября в Беслан по приглашению жителей. В «Городе ангелов» перечисляются все 334 фамилии погибших в ходе тех событий, в том числе фамилии 10 наших ребят», – рассказал Вячеслав Алексеевич.
Он добавил, что глава Республики Северная Осетия – Алания в честь 15-летия событий в Беслане наградил семьи погибших офицеров и целый ряд офицеров «Альфы» и «Вымпела» Медалью во славу Осетии. Это говорит о том, что граждане республики по достоинству оценили их подвиг.

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#фсб
#россия
#награды
#подвиг
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«Пока мы едины, мы непобедимы»: Андрей Воробьёв пообщался с молодёжью Московской области
02 декабря 2024, 17:18

Губернатор Московской области Андрей Воробёв (фото: Радио 1)

2 декабря в доме правительства Московской области прошло мероприятие в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», в котором принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Вы все люди активные, неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую жизнь своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — сказал губернатор Московской области молодым ребятам.
Кроме того, Воробьёв подчеркнул важность общения молодых людей с известными личностями и ответил на вопросы представителей молодёжи Подмосковья.
«Эти встречи, знакомство и общение с интересными людьми не для того, чтобы принять все за чистую монету и делать так, как они, а для того, чтобы думать своей головой: а как бы я сделал? И, конечно, для того, чтобы учиться всему хорошему и светлому друг у друга», — отметил Воробьёв.
Также на встрече губернатор Московской области дал главный совет для молодёжи Подмосковья.
«Пока мы едины, мы непобедимы. Я считаю, что умение в жизни чувствовать плечо близкого человека — это всегда очень важно», — сказал он.

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#подмосковье
#губернатор
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#молодёжь
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В Подмосковье прошла встреча молодёжи с заслуженным артистом РФ SHAMAN
02 декабря 2024, 17:17

Певец SHAMAN (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

2 декабря в Доме Правительства Московской области прошла встреча молодёжи из Московской области с известным певцом SHAMAN. Мероприятие было частью проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — серии паблик-токов, на которых молодые люди общаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.
«Я служу России, служу народу России. Поэтому, когда ты выходишь на сцену, это настолько заряжает, что ты понимаешь: вот оно — счастье. Я счастлив от того, что я служу России и буду делать это и дальше», — поделился музыкант.
Юные поклонники исполнителя получили возможность задать ему все интересующие вопросы. Певец с радостью ответил на них, а нескольким счастливчикам удалось не только получить автограф, но и сфотографироваться с кумиром.

На встрече прозвучал вопрос об отношении Шамана к иноагентам.
«Люди сами сделали выбор — уехать. Они уехали, а я остался. Народ России, которым я и являюсь, никому и никогда не простит предательства», — высказался артист.
Певец SHAMAN (фото: Радио 1)

Кроме того, певец рассказал, почему он выбрал псевдоним «Шаман».
«Где-то в 2020 году я запустил проект "Шаман". А я как раз всегда хотел взять псевдоним, чтобы разделить концертную деятельность и жизнь. Сейчас, как вы видите, я одет не как шаман. Я сейчас с вами общаюсь как Ярослав Дронов. На мне даже нет моих фирменных кожаных штанишек», — сказал он.
Ярослав отметил, что идея взять псевдоним «Шаман» родилась благодаря комментаторам, которые писали о гипнотическом голосе исполнителя.

В мероприятии приняли участие студенты, волонтёры, члены Молодой гвардии, юнармейцы, активисты региональных отделений Российских студенческих отрядов, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Движения первых и молодые люди из разных городов Московской области — всего более 1000 человек.

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