В Тюмени требуют отменить концерт Лолиты из-за участи в «голой» вечеринке

Фото: iStock/Sonate
В Тюмени активисты движения «Зов народа» требуют отменить концерт Лолиты из-за её участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, несмотря на то, что певица публично извинилась перед россиянами. Об этом пишет Shot.
В настоящее время продажа билетов на концерт певицы уже приостановлена на курганское выступление Лолиты,кроме того, концерт в Барнауле вообще исчез из её графика.
Читайте также:
Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой миллионами рублей
«Не простили»: Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров
«Шабаш во время СВО»: ФНС начала проверку бизнеса блогера Ивлеевой
Элина Позднякова