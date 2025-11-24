Участникам «Это у нас семейное» предоставили 30 дополнительных мест в финале

24 ноября 2025, 14:57

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Полуфиналисты конкурса «Это у нас семейное» получили ещё одну возможность выйти в финал — организаторы открыли 30 дополнительных мест. Теперь семьи, которые участвуют в окружных этапах, могут выполнить новые задания в своих семейных аккаунтах, сообщили в пресс-службе проекта.





Эти задания помогут улучшить результат, если баллов, набранных на полуфинале, окажется недостаточно. Дополнительные задания открыты всем командам, которые прошли в полуфинал, независимо от даты. Семьи могут приступать к новым заданиям в любое время.





«Дополнительные задания – уникальная возможность этого сезона для команд. Их прохождение может открыть семьям, которым не удалось стать лучшими в окружном полуфинале, дорогу в финал. Мы предусмотрели 30 дополнительных мест для тех, кто справится с этими заданиями лучше всего», — рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

«Идея с дополнительными заданиями и местами в финал – отличная! Мы не отчаиваемся, верим в свой успех… А если даже не получится, то это, как минимум, отличный повод провести время вместе», – отметили Атарщиковы-Костомаровы из Астраханской области.