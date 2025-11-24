Участникам «Это у нас семейное» предоставили 30 дополнительных мест в финале
Полуфиналисты конкурса «Это у нас семейное» получили ещё одну возможность выйти в финал — организаторы открыли 30 дополнительных мест. Теперь семьи, которые участвуют в окружных этапах, могут выполнить новые задания в своих семейных аккаунтах, сообщили в пресс-службе проекта.
Эти задания помогут улучшить результат, если баллов, набранных на полуфинале, окажется недостаточно. Дополнительные задания открыты всем командам, которые прошли в полуфинал, независимо от даты. Семьи могут приступать к новым заданиям в любое время.
«Дополнительные задания – уникальная возможность этого сезона для команд. Их прохождение может открыть семьям, которым не удалось стать лучшими в окружном полуфинале, дорогу в финал. Мы предусмотрели 30 дополнительных мест для тех, кто справится с этими заданиями лучше всего», — рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.
Организаторы сформируют общий рейтинг: в него войдут результаты полуфиналов и баллы за новые задания. В финал попадут 30 семей, набравших максимальные суммарные баллы. Имена финалистов объявят после завершения всех полуфиналов.
С 19 ноября 2025 года по 10 мая 2026 года семьи будут получать новые творческие, игровые и интеллектуальные задания. Первым открылось задание «Семейные мемы» — командам нужно придумать три оригинальных юмористических изображения о забавных семейных ситуациях.
«Идея с дополнительными заданиями и местами в финал – отличная! Мы не отчаиваемся, верим в свой успех… А если даже не получится, то это, как минимум, отличный повод провести время вместе», – отметили Атарщиковы-Костомаровы из Астраханской области.
Окружные полуфиналы проходят с ноября 2025 года по май 2026 года во всех федеральных округах. Ближайшие очные этапы пройдут в Екатеринбурге и Новосибирске. На участие во втором сезоне зарегистрировались 196 576 семей из 89 регионов и 82 стран. Финал пройдёт 8 июля 2026 года в День семьи, любви и верности. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий по 5 000 000 рублей, финалистов ждут семейные путешествия.
Подробнее — на официальном сайте проекта.