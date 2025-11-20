Форум «Карьера современной женщины» объединил девушек-предпринимателей в Химках

20 ноября 2025, 17:22

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

В Химках провели форум девушек-предпринимателей «Карьера современной женщины». Участницы поделились опытом совмещения материнства и успешной карьеры, а еще обсудили пути развития бизнеса, сообщили в Администрации городского округа Химки.





Участницы форума рассказали о реальных кейсах совмещения семьи и работы. Например, Наталья Кротова, работающая в издательском деле более 30 лет, успешно публикует детские книги и поддерживает авторов из региона, при этом совмещая материнство и профразвитие.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки



«Для наших женщин традиционно — работать, в трудные моменты вставать на место мужчины, подставлять плечо. Но самое главное, что наши женщины традиционно всегда могли свободно выбирать, чем ей заниматься: посвятить себя семье, детям — это было очень почётно и многие женщины шли по этому пути», — отметила председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

