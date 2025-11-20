Форум «Карьера современной женщины» объединил девушек-предпринимателей в Химках
В Химках провели форум девушек-предпринимателей «Карьера современной женщины». Участницы поделились опытом совмещения материнства и успешной карьеры, а еще обсудили пути развития бизнеса, сообщили в Администрации городского округа Химки.
Участницы форума рассказали о реальных кейсах совмещения семьи и работы. Например, Наталья Кротова, работающая в издательском деле более 30 лет, успешно публикует детские книги и поддерживает авторов из региона, при этом совмещая материнство и профразвитие.
«Для наших женщин традиционно — работать, в трудные моменты вставать на место мужчины, подставлять плечо. Но самое главное, что наши женщины традиционно всегда могли свободно выбирать, чем ей заниматься: посвятить себя семье, детям — это было очень почётно и многие женщины шли по этому пути», — отметила председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.Обмен опытом и нетворкинг стали ключевыми аспектами форума. Участницы находили новых партнёров, обсуждали проекты и получали мотивацию для дальнейшего роста. Мероприятие показало, что современные женщины умеют находить баланс между семьёй и карьерой, разрушая стереотипы о «женских» и «мужских» профессиях.