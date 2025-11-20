Педагог из Химок Григорий Назаров стал призёром международного конкурса

20 ноября 2025, 18:09

Педагог химкинской гимназии №9 Григорий Назаров стал призёром международного конкурса «История в школе: традиции и новации». Он продемонстрировал индивидуальный подход к предмету и удостоился звания победителя третьей степени, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Награду учителю вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.



Международный конкурс учителей истории собрал более 500 педагогов из восьми федеральных округов России, а также стран ближнего зарубежья. Его приурочили к 80-летию Великой Победы. 24 учителя были награждены в Доме РИО. Особое внимание уделили вопросам на эту тему. Назаров показал глубокие знания и особый подход к педагогике.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки





«От всей души поздравляю Григория Назарова с призовым местом в международном конкурсе и признанием его профессионализма на мировом уровне! Радует, что в нашем округе работают такие специалисты. Желаю крепкого здоровья, новых творческих идей и дальнейших успехов в работе», – сказала глава Химок Елена Землякова.