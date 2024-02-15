Участникам конкурса «Мастера гостеприимства» стали около 1,5 тыс жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»
«В четвертом сезоне проекта свои силы решили попробовать 1480 специалистов из Подмосковья. Участниками первых трех сезонов стали 1528 жителей Московской области, 31 представитель региона вышел в финал и шесть стали победителями конкурса», — отмечается в сообщении.В этом году представители Подмосковья будут участвовать в двух номинациях: «Прорывные идеи туризма» и «Менеджеры индустрии гостеприимства». Конкурсанты должны будут пройти несколько этапов: дистанционный, который будут проводиться в феврале и марте, очные полуфиналы в апреле и мае и финал в сентябре.
Читайте также:
Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных февральских направлений для бронирования отелей
Россиянам назвали выгодные направления февральского отдыха
Турэксперт Осипова раскрыла причину рекордных продаж туров в Таиланд