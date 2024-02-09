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Турэксперт Осипова раскрыла причину рекордных продаж туров в Таиланд

09 февраля 2024, 16:41
Фото: iStock/fokkebok

Фото: iStock/fokkebok

Исполнительный директор Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова рассказала «Радио 1» об активном спросе на туры в Таиланд.
Она подчеркнула, что 2023 год стал очень удачным для Таиланда, такая же динамика наблюдается и в текущем году. По этой причине, падение цен на туры произойдёт не ранее конца апреля.

Также Осипова уточнила, что февраль является самым выгодным периодом для Таиланда. Это связано, в первую очередь, с празднованием китайского Нового года. С 10 по 24 февраля в страну массово поедут туристы из Китая и других азиатских стран. А в конце февраля в России начинаются школьные каникулы, что также увеличивает поток туристов. В связи с этим, понижения цен в ближайшее время ожидать не следует.


Однако специалист подчеркнула, что в целом, по показателям с конца прошлого года, наблюдается снижение цен.

«В общем, средний чек снизился на 15-20%, но сейчас в Таиланде высокий сезон, поэтому некоторые отели подняли цены», – отметила Осипова.

Кроме того, собеседница «Радио 1» отметила рост глубины продаж. Раньше россияне начинали покупать туры примерно за месяц, но теперь это время увеличилось до более чем двух месяцев.

В заключение беседы Осипова добавила, что Таиланд, по итогам января 2024 года, занял второе место после Турции. Однако важно учитывать, что сейчас в Турции низкий сезон, а значит такое сравнение неравнозначно.

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Турэксперт Шелехова: Дубай и Бангкок – самые популярные направления к 23 февраля
09 февраля 2024, 13:56

Фото: istockphoto.com/Sergey Sokolnikov

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила, что самыми востребованными направлениями на выходных, приуроченных к 23 февраля, стали Дубай, Бангкок, а также Денпасар, Пхукет и Стамбул.
«В сравнении с прошлогодними праздниками топ направлений не изменился. При этом в 2024 году больше россиян стали заранее планировать свой отпуск. <…> В период выходных к 23 Февраля самыми популярными российскими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Краснодар», — добавили специалисты сервиса в беседе с RT.

Ранее россиянка поделилась ценами на яйца на Бали. По словам девушки, десяток стоит 40-50 рупий, или порядка 290 рублей.

«Когда я первый раз увидела эти цены, меня охватила паника», — приводит utro.ru со ссылкой на Лента.ру слова девушки.

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Более полутора десятков аэростатов в форме сердца увидят посетители фестиваля в Дмитрове
08 февраля 2024, 19:36

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Дмитрове 10 февраля проведут второй фестиваль аэростатов в форме сердца. Он пройдёт в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и в этом году будет посвящён Году семьи в России, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
В первом фестивале в прошлом году участвовали воздухоплавательные клубы Дмитровского городского округа. На этот раз к ним присоединятся пилоты из Переславля-Залесского Ярославской области, Воронежа, Тулы, Великого Новгорода и из Белоруссии. Ожидается, что в небе над Дмитровом гости увидят 16 шаров в форме сердца.
«В программу фестиваля решено добавить остроты и накала спортивной борьбы. За соревновательную часть мероприятия отвечает Федерация воздухоплавательного спорта Московской области. Победителя ждёт подарочный сертификат на 30 тысяч рублей. Полюбоваться зрелищем, сделать яркие снимки сердец в небе смогут все желающие», – говорится в сообщении.
Совершить полёт на аэростате смогут посетители фестиваля старше шести лет. Для этого нужно заранее приобрести сертификат по программе «Полёт на шаре-сердце» на сайте. https://www.aerowaltz.ru/ он будет действителен в течение года.

Гостей также ждёт развлекательная программа с розыгрышем призов, ростовыми куклами, чаем, кофе и сладостями.

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#фестиваль
#дмитровский городской округ
#московская область
#подмосковье
#семья
#год семьи
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В Коломне можно попробовать авторский мармелад с необычным вкусом
08 февраля 2024, 09:30

В Коломне можно попробовать мармелад из Мячковского лука. Об этом сообщил корреспондент.
Рецепт необычного мармелада придумала жительница Коломны Александра Нилова. Производством мармелада девушка занимается уже около трех лет и в её коллекции мармелад из айвы с кориандром, из яблочного желе с рябиной и самогоном, а с недавних пор появился мармелад из Мячковского лука.

«Луковый мармелад – это такая закуска к мясу или к сыру, которая идёт к горячим блюдам. То есть, это не сладкая история, это не десерт, это закуска из очень хорошо и долго тушёного лука… Для того, чтобы он получился характерного красноватого оттенка, можно использовать красный лук, а если его нет, то туда кладётся красное сухое вино столовое. Туда ещё добавляется бальзамический уксус – он придаёт и кислинку, и красивый цвет красноватый… Плюс туда добавляются приправы: обязательно тимьян, или чабрец мы его называем, розмарин, чёрный перец, соль, лавровый лист и чеснок», — поделилась Александра Нилова.

Стоит отметить, что в скоро времени предпринимательница планирует расширить производство на территории Арт-квартала «Патефонка».

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Россиянам раскрыли, с чего начать неопытным путешественникам
Турэксперт Клевицкая: Надо начать с посещения Петербурга
07 февраля 2024, 18:13

Фото: istockphoto.com/romanevgenev

Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая заявила, что людям, которые никогда не путешествовали, лучше начать с посещения Санкт-Петербурга.
Особенно город подойдёт для жителей столицы, которые никогда не уезжали дальше Подмосковья.

«Я бы рекомендовала начать путешествовать с Санкт-Петербурга. Питер это – вкусно, красиво и очень интересно. Не зря Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Атмосфера там и правда необыкновенная», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Клевицкая.

Она отметила, что плюсами города являются транспортная доступность, большой выбор отелей, развитая сеть общепита, разнообразная экскурсионная программа и многое другое.

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#туризм
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Турэксперт Ансталь: Самый популярный город для поездок весной — Калининград
05 февраля 2024, 19:08

Фото: istockphoto.com/Mikhail Sedov

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь отметила, что наиболее востребованными направлениями для путешествий весной среди российских городов стали Калининград, а также Казань и Сочи.
«Популярными направлениями у туристов для поездок весной являются Калининград, Казань и Сочи. В принципе, климатические условия этих мест позволяют путешественникам посещать их круглый год», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Что касается заграничных направлений, то здесь специалист рекомендовала Арабские Эмираты и Египет.

Ранее аналитики сервиса tutu пришли к выводу, что после январских праздников самым популярным направлением из Москвы является Санкт-Петербург. Также популярными для путешествий после новогодних каникул стали Сочи и Ростов-на-Дону.

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#калининград
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Житель Каширы добрался до мыса Игольный в Африке
05 февраля 2024, 14:06

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Путешественник из Каширы завершил африканский этап, добравшись до самой южной точки континента. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Знаменитая «Буханка», на которой путешествует кругосветчик из Каширы Александр Холодный, доехала до самой южной точки Африки. Это мыс Игольный — место, где соединяются два океана, Индийский и Атлантический.

«Здесь Буханка уже была в моей первой кругосветке, когда приехала сюда с запада. Тогда еще можно было подъехать к памятному камню. Теперь, прибыв с востока, я замкнул маршрут по Африке. Мы посетим мыс Доброй Надежды и отправим машину в Южную Америку. Ну а Африку я ещё обязательно посещу. Уж очень она интересная», — поделился Александр Морозов.

Стоит отметить, что за кругосветным путешествием жителя Подмосковья активно следят и транслируют его новые успехи российские и зарубежные СМИ.

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#подмосковье
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В Лотошино можно провести семейный отдых в загородном клубе «Ихтиолог»
05 февраля 2024, 10:05

Фото: Татьяна Рунова

«Отдых для всей семьи»: в загородном клубе в Лотошинском округе выловленную гостями рыбу готовят по фирменным рецептам. Об этом сообщил корреспондент.
Загородный клуб «Ихтиолог» является одним из первых частных рыболовных хозяйств в России, который работает с 1991 года.

«Оно образовалось, когда семья Смирновых создала семейное фермерское хозяйство. Ему дали название в честь профессии, которая занимается изучением рыб. За долгие годы эволюции «просто пруды» по выращиванию рыбы превратились в большое культурное хозяйство, в котором можно отдохнуть с семьёй. Загородный клуб сделал большой акцент на видовой состав рыбы. В четырёх водоёмах на территории комплекса насчитывается более 35 видов рыб. Здесь можно поймать: веслоноса, тилапию, африканского сома, ладожскую палию, мурманского налима и ещё множество интересных видов. «Рыбу, которую ловят гости, мы можем приготовить по нашим фирменным рецептам», — поделился управляющий комплексом Роман Кулагин.

Стоит отметить, что комплекс оснащен игровыми зонами, коттеджами, беседками, ресторанными залами, мини зоопарком и детским клубом «Мудрый сом». Кроме этого, 23 февраля в клубе будет организован тематический праздник с полевой кухней.

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#отдых
#подмосковье
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ФСБ раскрыла данные по количеству посетивших Россию иностранных туристов
ФСБ сообщила об увеличении туристического потока в Россию в 3,5 раза
03 февраля 2024, 11:31

Фото: istockphoto/inewsistock

Пограничная служба ФСБ РФ обнародовала данные по количеству иностранных граждан, пересекавших российские границы в 2023 году. В январе - декабре прошлого года количество поездок иностранцев в Россию выросло на 18,6% по сравнению с 2022 годом.
Иностранный поток начал оживать, показав рост в 3,5 раза, отмечает пресс-служба ФСБ РФ. Туристы поехали в Россию из Китая, где сняли пандемийные ограничения на поездки, Германии, Объединённых Арабских Эмиратов и Туркменистана. Впрочем, отмечается, что некоторое количество туристов приезжали с частными целями.

Больше всего иностранных граждан приезжало в Россию в 2023 году из стран ближнего зарубежья. Лидером здесь является Казахстан. Количество поездок оттуда выросло за год на 26,7% — до 2,4 миллиона. Из стран дальнего зарубежья в десятку лидеров вошли Китай и Монголия. Из Поднебесной в 2023 году туристов приехало за 2023 год в шесть раз больше, чем годом ранее — 794,3 тысячи против 130,4 тысячи в 2022 году.

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#фсб
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#ограничения
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#рф
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Россиянам назвали выгодные направления февральского отдыха
Турэксперт Романова: Оман и Катар – один из самых выгодных направлений в феврале
31 января 2024, 16:04

Фото: istockphoto.com/Oleg_P

Основатель студии путешествий Марина Романова назвала Оман и Катар одними из самых удачных направлений для отдыха в феврале.
Она отметила, что до этих стран легко добраться из-за наличия прямых рейсов, а также их отличает мягких тёплый климат.

Кроме этих стран, хорошими вариантами станут Египет и Азербайдан, в частности, Баку. Эксперт отметила и Грузию.

«Загадочная Индия. Про неё можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тадж-Махал, Уйдапур, Джайпур, Варанаси, Великая Индийская Стена, Гималаи, отдых у океана, аюрведическое лечение – здесь каждый может выбрать место по своему предпочтению», – добавила в беседе с RuNews24.ru Романова.

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#рф
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