Турэксперт Осипова раскрыла причину рекордных продаж туров в Таиланд

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Исполнительный директор Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова рассказала «Радио 1» об активном спросе на туры в Таиланд.
Она подчеркнула, что 2023 год стал очень удачным для Таиланда, такая же динамика наблюдается и в текущем году. По этой причине, падение цен на туры произойдёт не ранее конца апреля.
Также Осипова уточнила, что февраль является самым выгодным периодом для Таиланда. Это связано, в первую очередь, с празднованием китайского Нового года. С 10 по 24 февраля в страну массово поедут туристы из Китая и других азиатских стран. А в конце февраля в России начинаются школьные каникулы, что также увеличивает поток туристов. В связи с этим, понижения цен в ближайшее время ожидать не следует.
Однако специалист подчеркнула, что в целом, по показателям с конца прошлого года, наблюдается снижение цен.
Кроме того, собеседница «Радио 1» отметила рост глубины продаж. Раньше россияне начинали покупать туры примерно за месяц, но теперь это время увеличилось до более чем двух месяцев.
В заключение беседы Осипова добавила, что Таиланд, по итогам января 2024 года, занял второе место после Турции. Однако важно учитывать, что сейчас в Турции низкий сезон, а значит такое сравнение неравнозначно.
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Также Осипова уточнила, что февраль является самым выгодным периодом для Таиланда. Это связано, в первую очередь, с празднованием китайского Нового года. С 10 по 24 февраля в страну массово поедут туристы из Китая и других азиатских стран. А в конце февраля в России начинаются школьные каникулы, что также увеличивает поток туристов. В связи с этим, понижения цен в ближайшее время ожидать не следует.
«В общем, средний чек снизился на 15-20%, но сейчас в Таиланде высокий сезон, поэтому некоторые отели подняли цены», – отметила Осипова.
Кроме того, собеседница «Радио 1» отметила рост глубины продаж. Раньше россияне начинали покупать туры примерно за месяц, но теперь это время увеличилось до более чем двух месяцев.
В заключение беседы Осипова добавила, что Таиланд, по итогам января 2024 года, занял второе место после Турции. Однако важно учитывать, что сейчас в Турции низкий сезон, а значит такое сравнение неравнозначно.
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Анастасия Чинкова