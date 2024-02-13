Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных февральских направлений для бронирования отелей

В Дмитрове 10 февраля проведут второй фестиваль аэростатов в форме сердца. Он пройдёт в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и в этом году будет посвящён Году семьи в России, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.