Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных февральских направлений для бронирования отелей

Фото: пресс-служба Минкульта МО
Московский регион занял первое место в рейтинге самых популярных направлений для бронирования отелей в феврале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья по итогам исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».
«Тройку самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале составили Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Сочи. Дополнили топ-10 Красная Поляна, Архыз, Домбай, Анапа, Иркутск, Казань и Каменномостский», – отметили в министерстве.По данным сервиса, на Москву и Подмосковье приходится 16% февральских бронирований в отелях, 15% – у Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Сочи и Краснодарском крае зафиксировали 14% бронирований.
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