Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в совхозе «Головково»

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Выездной приём работников совхоза «Головково» провели представители администрации Наро-Фоминского городского округа, большинство участников встречи проживают в зоне территориального управления Таширово и темой обсуждений стали местные проблемы, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе выездного приёма были подняты вопросы благоустройства, транспортного обеспечения, качество воды, доступности образовательных и медицинских услуг.
По итогам встречи руководитель округа дал поручение оказать помощь с постановкой на баланс муниципалитета дороги, которая ведёт к участкам для многодетных, оперативно решить вопрос с благоустройством пруда, продлить автобусный маршрут №26 до амбулатории и пр.
Читайте также:
Детям-сиротам из Наро-Фоминска вручили сертификаты на покупку жилья
Омбудсмен Фаевская встретилась с жёнами и матерями погибших участников СВО
В двух наро-фоминских школах открыли «Точки роста»
«Радует, что жители подошли к диалогу с руководителями окружной администрации ответственно – практически все участники встречи не только высказывали претензии, но и предлагали пути решения проблемы. Уверен, что только такой ответственный подход всех участников диалога обеспечит развитие как территориального управления Таширово, так и совхоза «Головково», — сказал глава округа Роман Шамнэ.
По итогам встречи руководитель округа дал поручение оказать помощь с постановкой на баланс муниципалитета дороги, которая ведёт к участкам для многодетных, оперативно решить вопрос с благоустройством пруда, продлить автобусный маршрут №26 до амбулатории и пр.
Читайте также:
Детям-сиротам из Наро-Фоминска вручили сертификаты на покупку жилья
Омбудсмен Фаевская встретилась с жёнами и матерями погибших участников СВО
В двух наро-фоминских школах открыли «Точки роста»
Лев Каштанов