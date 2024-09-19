Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в совхозе «Головково»

20 сентября православные христиане отмечают день памяти преподобного Луки Глубокореченского, который жил в X веке в Константинополе. Святой прославился праведной жизнью и служением Богу. В народе праздник прозвали Луков день. О богатой истории и традициях Лукова дня читайте в материале «Радио 1».