В школах Химок провели проверку безопасности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Проверку безопасности, а также соблюдения санитарных норм и материально-технической оснащённости провели во всех учебных заведениях городского округа Химки перед началом учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Специальная комиссия, в которую вошли представители властей округа, МЧС и МВД провела мониторинг школ на предмет антитеррористической и противопожарной защищенности, а также проверила готовность инженерно-технических средств. Все школы успешно прошли проверку», — говорится в сообщении.Кроме того, члены комиссии проверили состояние пешеходных переходов рядом со школами. До начала учебного года рядом такими переходами отремонтируют светофоры, ограждения, установят новые дорожные знаки и обновят разметку.
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Лев Каштанов