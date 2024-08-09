В Химках в честь Дня города проведут более 400 мероприятий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Свыше 400 мероприятий организуют в Химках ко Дню города, в этом году дата юбилейная — муниципалитету исполняется 85 лет, поэтому праздничная программа началась заранее — уже в августе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для жителей и гостей города подготовили различные мероприятия. Традиционно задействуем наши парки и скверы, общественные пространства. Мероприятия будут не только развлекательными, но и познавательными: все желающие смогут ознакомиться с историей города, узнать больше о выдающихся химчанах, расширить кругозор», —отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Главной площадкой празднования дня рождения Химок станет парк Толстого. Здесь состоятся фестивали, мастер-классы, исторические реконструкции, конкурсы, анимационные программы для малышей и ярмарка. Запланирован также ряд спортивных мероприятий, а центральным зрелищным событием праздника станет большой гала-концерт звёзд российской эстрады на сцене спорткомплекса «Родина». Кроме того, в четь Дня Химок проводятся различные выставки.
Традиционно День города в Химках отмечают в первую субботу сентября. В этом году праздник приходится на 7 число.
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Лев Каштанов