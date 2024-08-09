В Химках в честь Дня города проведут более 400 мероприятий

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 9 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, затруднения наблюдаются при движении в сторону столицы на одной федеральной трассе и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.