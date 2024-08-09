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В Химках в честь Дня города проведут более 400 мероприятий

09 августа 2024, 11:54
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 400 мероприятий организуют в Химках ко Дню города, в этом году дата юбилейная — муниципалитету исполняется 85 лет, поэтому праздничная программа началась заранее — уже в августе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для жителей и гостей города подготовили различные мероприятия. Традиционно задействуем наши парки и скверы, общественные пространства. Мероприятия будут не только развлекательными, но и познавательными: все желающие смогут ознакомиться с историей города, узнать больше о выдающихся химчанах, расширить кругозор», —отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Главной площадкой празднования дня рождения Химок станет парк Толстого. Здесь состоятся фестивали, мастер-классы, исторические реконструкции, конкурсы, анимационные программы для малышей и ярмарка. Запланирован также ряд спортивных мероприятий, а центральным зрелищным событием праздника станет большой гала-концерт звёзд российской эстрады на сцене спорткомплекса «Родина». Кроме того, в четь Дня Химок проводятся различные выставки.



Традиционно День города в Химках отмечают в первую субботу сентября. В этом году праздник приходится на 7 число.

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#химки
#праздник
#мероприятия
#день города
На фестивале «Подмосковье БЕЗ границ» показали средства реабилитации инвалидов
09 августа 2024, 12:40

Фото: пресс-служба подмосковной общественной организации инвалидов «Колесница»

Выставку российских технических средств реабилитации инвалидов провели в рамках второго фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», который состоялся 8 августа в городе Пушкино, сообщает пресс-служба областной общественной организации инвалидов «Колесница».
«На выставке можно было осмотреть и опробовать технические средства реабилитации инвалидов, которые производят отечественные компании. На стендах были представлены различные тренажёры, коляски с вертикализатором, электроскутеры и прочая инновационная техника», — отмечается в сообщении.
В рамках выставки были представлены также адаптированные для инвалидов-колясочников автомобили и прицеп для турпоездок формата «дом на колёсах».

Участие в фестивале приняли инвалиды-колясочники из Московской области, других регионов России и из Беларуси, а также члены подмосковного клуба «Активное долголетие». Программа мероприятия включала в себя различные спортивные состязания, историческое фехтование на колясках, мастер-классы, выставка работ художников с инвалидностью и концерт. Кроме того, на фестивале работала общественная приёмная ряда госорганизаций, а также депутатов Госдумы и членов Общественной палаты Московской области.

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#реабилитация
#техника
#пушкино
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«Надежда есть»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся солнечные дни
Синоптик Шувалов: суббота в Москве будет по-настоящему летней
09 августа 2024, 12:15

Фото: iStock/alan64

В Москве и Московской области практически всю неделю небо затянуто тучами. Жители столицы и региона волнуются, что лето уступило место прохладной осенней поре. Но так ли это?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепла и солнца в Москве и Подмосковье придется ждать с трепетом, однако надежда есть.
«Тепло, на самом деле, только в моем голосе и в прогнозе на субботу. Суббота будут теплой, солнечной, без дождей. С вероятность 80-90% дождя не будет. Температура поднимется до 25 градусов. Но уже к вечеру начнет приближаться облачность скандинавского циклона, и в ночь на воскресенье пойдет дождь. Он будет продолжаться до воскресенья. Суббота и воскресенье - это небо и земля. Суббота — тепло и солнечно, а в воскресенье — дождь и температура 18-20 градусов», — сообщил синоптик.

Он добавил, что такая же прохладная погода будет и в начале следующей недели.

«17-20 градусов — это все, на что можно рассчитывать. Первые три дня точно. Поэтому нужно по максимуму провести завтрашний субботний день, ведь ждать следующего солнечного дня придется еще неделю», — поделился эксперт.

Однако надежда на то, что лето продолжится и еще порадует нас солнечными днями, есть.

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Школы и детсады в Пущине прошли проверку готовности к новому учебному году
09 августа 2024, 11:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Проверку готовности образовательных учреждений к началу учебного года провела в Пущине межведомственная комиссия, о её ходе и результатах рассказали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Комиссия проверила безопасность образовательных учреждений, их санитарное состояние, соблюдение мер противопожарной, а также дорожной и информационной безопасности, охрану труда, антитеррористическую защищённость, оснащение классов и кабинетов необходимым оборудованием и материалами, а также документацию», — говорится в сообщении.
По итогам проверки все учреждения были приняты. Был также дан ряд рекомендаций, которые выполнят в ближайшие дни.

Отмечается, что проверка проводилась в школах, детских садах, центре дополнительного образования «Развитие» и образовательном центре «БиоТех-Пущино». В состав комиссии вошли сотрудники окружного Комитета образования, представители надзорных ведомств и руководство образовательных учреждений.

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#детские сады
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#учебный год
#комиссия
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Мобильная связь и интернет в Курской области теперь доступны бесплатно
Минцифры: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно
09 августа 2024, 10:55

Фото: iStock/Pinkypills

Мобильная связь и интернет в Курской области доступны бесплатно, сообщает Минцифры РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. В регионе ввели режим ЧС регионального характера для ликвидации последствий захода на территорию Курской области вражеских сил.

«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе» — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что было уничтожено три лодки. С одной из них диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Всего ликвидировано 12 украинских боевиков на Кинбурнской косе.

До этого военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области. Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом.

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В Подмосковье оптимизировали оформление субсидии на оплату ЖКУ
09 августа 2024, 10:38

Фото: iStock/Chagin

Оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на подмосковном госпортале стало удобнее благодаря подключению сервиса предпроверки, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Сервис предповерки поможет избежать отказов из-за дублирования заявлений, отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.

«Теперь если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили или продлили её проактивно, система пришлет об этом информацию. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления», — пояснила Надежда Куртяник.
Она добавила, что оформление субсидий на оплату ЖКУ является одной из самых востребованных онлайн-услуг в Московской области. С начала текущего года этой услугой воспользовались уже более 74 тысяч раз.

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#госуслуги
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16 августа
09 августа 2024, 10:16

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления изменится в пятницу, 16 августа, из-за ремонтно-профилактических работ на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Изменения графика коснутся электричек, которые курсируют на участках Москва — Клин, Москва — Конаково, Москва — Подсолнечная и Москва — Тверь. Некоторые пригородные поезда будут отменены, у некоторых сократится маршрут следования», — говорится в сообщении.
Кроме того, 16 августа будет назначен дополнительный поезд от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково.

Посмотреть актуальное расписание электричек пассажиры могут на информационных стендах, расположенных на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#электричка
#минтранс мо
#ленинградское направление
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Загруженность подмосковных дорог утром 9 августа составила 4 балла
09 августа 2024, 09:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 9 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, затруднения наблюдаются при движении в сторону столицы на одной федеральной трассе и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы при проезде в сторону Москвы отмечаются на федеральной трассе А-105, связывающей столицу с аэропортом Домодедово, а также на следующих шоссе: Ленинградское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Носовихинское, Щёлковское, Киевское, Каширское и Минское», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше 972 тысяч машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Строительная готовность школы на 1,5 тыс. мест в Люберцах превысила 60%
09 августа 2024, 09:47

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, возводят в жилом комплексе «Жулебино парк» на территории городского округа Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 63 процента, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас на стройплощадку школы завозят материал для фасадных работ, ведётся кладка, а также устройство наружных инженерных сетей», — отмечается в сообщении.
Девелопер ЖК «Жулебино парк» компания ПИК возводит школу за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию он будет передан муниципалитету.

В министерстве отметили, что на территории ЖК «Жулебино парк» уже открыт детский сад на 350 воспитанников, а также детская и взрослая поликлиники.

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#люберцы
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#школа
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В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа построят школу на 1150 мест
09 августа 2024, 09:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1150 учеников, возведут на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, девелоперу проекта ГК ФСК выдали разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Школу построят на Южном бульваре — между корпусами №7 и №12. Здание будет переменной этажности: три-четыре этажа. В нём размесятся учебные классы, универсальные кабинеты для учеников начальной и основной школ, лаборантские, а также спортивные залы, актовый зал и столовая», — говорится в сообщении.
Школа будет построена за счёт средств инвестора — в рамках договора о комплексном развитии территории. Сдать новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#ленинский городской округ
#строительство
#минжилполитики мо
#школа
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