В Химках выполнили годовой план по благоустройству дворов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Годовой план по благоустройству дворов в городском округе Химки выполнили на 100%, в программу вошли 19 объектов: 15 из них расположены в городе Химки, три — в деревне Брёхово и один в посёлке Лунёво, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В ходе благоустройства во дворах обновили малые архитектурные формы, поменяли бордюрный камень и покрытие у входных групп, а также обустроили парковочные места», — говорится в сообщении.Работы были проведены во дворах Химок на улицах Молодёжная, Маяковского, Совхозная, Ленинградская, Союзная, Аптечная, Кирова, Мичурина, Железнодорожная, Микояна и на ряде других. А также в микрорайоне Школьный в деревне Брёхово и на Гаражной улице в посёлке Лунёво.
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Лев Каштанов