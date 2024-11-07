Участниками марафона «Знание. Первые» стали 200 представителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»
Около 200 представителей Подмосковья приняли участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который завершился 7 ноября. Темами стали перспективные отрасли для самореализации и вклад молодёжи в будущее страны, сообщили в пресс-службе организаторов.
С 4 по 6 ноября флагманский проект Российского общества «Знание» впервые в истории охватил все федеральные округа страны, включая новые регионы. На девяти площадках собрались свыше 25 тыс. молодых людей, миллионы зрителей присоединились к онлайн-трансляции.
Центральным местом встречи участников осеннего марафона «Знание. Первые» стал столичный «Манеж». В День народного единства, программу поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске, Сочи и Луганске. Была также доступна онлайн-трансляция событий марафона. За три дня на нём выступили 142 лектора – лидеры бизнеса, учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства, государственные деятели, журналисты, герои спецоперации.
Как сообщил Кириенко, следующий, весенний просветительский марафон Российского общества «Знание» пройдёт с 6 по 8 мая 2025 года. Его посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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«По результатам соцопроса, проведённого в дни марафона «Знание. Первые», 90% сказали, участники тоже хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми – интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами. Тогда они становятся настоящими образцами для подражания», – подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
Центральным местом встречи участников осеннего марафона «Знание. Первые» стал столичный «Манеж». В День народного единства, программу поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске, Сочи и Луганске. Была также доступна онлайн-трансляция событий марафона. За три дня на нём выступили 142 лектора – лидеры бизнеса, учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства, государственные деятели, журналисты, герои спецоперации.
Как сообщил Кириенко, следующий, весенний просветительский марафон Российского общества «Знание» пройдёт с 6 по 8 мая 2025 года. Его посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Лора Луганская