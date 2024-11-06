Песков заявил о способности США быстро остановить конфликт на Украине

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Соединённые Штаты в состоянии очень быстро прекратить конфликт на Украине. Именно потому, что эта страна больше, чем любая другая, помимо непосредственных участников, и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своём выступлении в рамках Федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Завершение выборов в США является очень важным, так как американская сторона может начать делать шаги по урегулированию украинского конфликта, отметил он.
Официальный представитель Кремля также напомнил, что Дональд Трамп ранее неоднократно выступал с мирными инициативами на международной арене. Однако Москва будет судить о ситуации по первым официальным заявлениям и первым конкретным шагам нового президента США, кто бы им не стал.
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Александр Бойцов