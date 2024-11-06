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Песков предположил, каким будет следующий лидер России

Песков: Следующий глава российского государства будет таким же, как Путин
Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Будущий президент России будет таким же, как и нынешний глава государства Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Такое мнение он высказал, отвечая на соответствующий вопрос участника Федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Представитель Кремля также подчеркнул, что в любом случае выбор останется за народом.

«Глава государства будет таким, за какого проголосуете. Выбирать вам», — сказал Песков.



Он также отметил, что вполне имеет представление о будущем России, о том, к чему она движется и какой будет. Однако он с трудом представляет себе то, каким будет мир к концу XXI века. Вряд ли кто-то сейчас может уверенно спрогнозировать или предположить очертания этого будущего мира, добавил Песков.

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#выбор
#песков
#россия
#президент
Песков заявил о способности США быстро остановить конфликт на Украине
06 ноября 2024, 19:22

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Соединённые Штаты в состоянии очень быстро прекратить конфликт на Украине. Именно потому, что эта страна больше, чем любая другая, помимо непосредственных участников, и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своём выступлении в рамках Федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Завершение выборов в США является очень важным, так как американская сторона может начать делать шаги по урегулированию украинского конфликта, отметил он.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что Дональд Трамп ранее неоднократно выступал с мирными инициативами на международной арене. Однако Москва будет судить о ситуации по первым официальным заявлениям и первым конкретным шагам нового президента США, кто бы им не стал.

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#дональд трамп
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#рф
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Политолог Демчук допустил сокращение помощи Киеву Штатами при победе Трампа
06 ноября 2024, 19:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США помощь Киеву со стороны Вашингтона может быть сокращена.
«Финансовая и военная помощь Украине может сократиться, если Трамп и его советники, которые это всё анализируют, увидят, что выделяемые средства расходуются неэффективно. Если деньги и вооружения даются, а никаких успехов Украина в военном плане не имеет, то зачем тратить деньги зря», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

При этом он добавил, что ошибочно полагать, что после избрания Трампа политика США кардинально изменится сразу.

А сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что в будущем не будет такого исхода, при котором останется лишь западная цивилизация со своей мягкой мощью.

«Не будет так, что останется только западная цивилизация со своей мягкой мощью. Это можно было увидеть на открытии и закрытии Олимпийских игр в Париже. Это было неубедительное сатанинское произведение. После всего, что там происходило, мне показалось, что следующие Олимпийские игры будут такими же. Хотя при таком развитии событий через 20 лет их не будет», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кустурица.

Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что после победы на президентских выборах США придётся сделать кардинальную ревизию приоритетных направлений политики страны.

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Опыт Подмосковья с принятием реформы местного самоуправления расширят на всю страну
Опыт Подмосковья с принятием реформы МСУ расширят на всю страну
06 ноября 2024, 19:08

А. Воробьёв и П. Крашенинников (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с председателем думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым поправки в законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Сейчас депутаты Госдумы готовятся принять его во втором чтении
«Мы сегодня имели возможность обсудить с коллегами, представителями муниципальных органов всё, что касается изменений в 131-й закон. В своё время нашу инициативу перехода на одноуровневую систему муниципального управления поддержал президент. Местное самоуправление – это наша опора. Сегодня в Московской области, и не только, существует одноуровневая система, но это не говорит об отсутствии диалога или взаимопонимания с коллегами», – сказал Воробьёв.
По его словам, всё, что делается в Московской области, обязательно обсуждается с советами депутатов на муниципальном уровне и с главами городских округов.
«У нас также активно работает Общественная палата. Все эти институты для нас важны. И нам крайне важно, чтобы и новая редакция 131-го закона позволяла сохранить эти партнёрские отношения», – добавил губернатор.
Подмосковье – один из пилотных регионов наряду с Калининградской областью, где прошла такая реформа. Этот опыт будет тиражироваться на всю страну. Согласно концепции законопроекта, в течение нескольких лет муниципальные районы будут преобразованы в городские и муниципальные округа.

В Московской области реформа территориальной организации ОМСУ началась в 2014 году. Тогда в составе региона было 36 муниципальных районов, 36 городских округов, 111 городских и 177 сельских поселений.

После преобразований в Подмосковье осталось 57 городских округов. Это позволило сократить количество сотрудников местных администраций и советов, уменьшить расходы на их содержание, обеспечить устойчивое развитие территорий.
«У нас в стране – чуть больше 20 регионов, которые самостоятельно перешли на одноуровневую систему. Московская область – показательный пример. Здесь упрощают и оптимизируют структуры управления для более эффективной работы. Необходимо сосредоточить полномочия муниципальной власти в одном законе, а не в ста с лишним нормативных актах, как сейчас. Это сделает процесс управления более прозрачным. Хотим обеспечить пешую доступность власти по всей стране, как в Подмосковье», – отметил Крашенинников.
Он выразил надежду на то, что закон будет принят в этом году.

В новый законопроект включены предложения от Московской области. Например, руководитель региона в случае неисполнения главой округа своих обязанностей сможет принимать кадровые решения в его отношении.

Принятие законопроекта позволит укрепить самостоятельность местного самоуправления, сконцентрировать финансовые, имущественные, экономические, организационные и кадровые ресурсы на уровне городских и муниципальных округов.

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#подмосковье
#московская область
#госдума
#законопроект
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Путин инициировал кадровые изменения в составе фонда «Защитники Отечества»
06 ноября 2024, 18:19

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ об изменении состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества».
Из документа следует, что из состава совета исключаются Тимур Иванов, который занимал пост заместителя министра обороны и обвинён в получении взятки в особо крупном размере и двух случаях растраты. Кадровые изменения также коснулись Олега Матыцина Пантелеимона (Александра Шатова) и Андрея Турчака — их всех уволили.

На место старых в состав наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» были введены новые участники.

«Владимир Путин включил врио секретаря Генсовета Единой России, первого вице-спикера СФ Владимира Якушева в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества»», — сказано в официально опубликованных правовых актах.

Сообщается, что одно из мест в фонде занял министр спорта Михаил Дегтярев.

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#пост
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Политолог Фельдман: Трампу после победы придётся почистить вашингтонское болото
06 ноября 2024, 18:12

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что после победы на президентских выборах США придётся сделать кардинальную ревизию приоритетных направлений политики страны.
«В западных леволиберальных СМИ уже царит настоящая паника. Украинские элиты пытаются переобуться на ходу и уже начинают рассказывать о своей обиде на демократов. В случае победы Трампа США ожидает масштабная ревизия приоритетов внутренней и внешней политики. Ему придётся основательно почистить вашингтонское болото», — пояснил в беседе с RT Фельдман.

А кандидат политических наук и научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований им. Е. М. Примакова РАН Александра Войтоловская отметила, что в общественной жизни США наблюдается серьёзный раскол: и между либералами и консерваторами, и между молодежью и пожилыми людьми, и внутри демократической, и внутри республиканской партий. Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo.Ru специалист усомнилась в начале гражданской войны в стране, а вот наличие протестных акций Войтоловская считает вполне допустимым в сложившихся обстоятельствах.

Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что победа Дональда Трампа на прошедших в США выборах президента объясняется запросом американского общества на изменение политики страны.

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Политолог Ярыгин объяснил выбор Трампа президентом США американцами
06 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/rarrarorro

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что победа Дональда Трампа на прошедших в США выборах президента объясняется запросом американского общества на изменение политики страны.
«Общество само делает такой запрос на изменение политики как внутри страны, так и внешней политики США. Запрос на изменение политики внутри страны в сторону более консервативных ориентиров», — отметил в беседе с RT Ярыгин.

А канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне новостей о приближающейся победе Дональда Трампа на президентских выборах в США призвал Европу к объединению.

«Европейский союз должен объединиться и действовать как единое целое. Как канцлер Германии, я работаю над этим», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Шольца.

Ранее сообщалось, что после своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп составил длинный список людей, которым он обещал отомстить.

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#выборы
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Корниенко обратился к Трампу с просьбой помочь провести выборы в Верховную Раду Украины
06 ноября 2024, 17:52

Фото: РИА Новости / Стрингер

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко обратился к Дональду Трампу, недавно одержавшему победу над Камалой Харрис в борьбе за пост президента США, и попросил помочь в проведении выборов в Верховную Раду. Из-за военного положения, действующего в стране, украинские парламентарии не могут организовать выборы самостоятельно, сообщает издание «Страна.ua».
«Мы в Верховной Раде не можем измениться как Конгресс, но мы очень хотели бы, чтобы американские политики все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба как депутатов», — сказал Корниенко.
Он также отметил, что для осуществления выборов необходимо завершить военный конфликт на территории Украины, поскольку в условиях военного положения проведение выборов на территории страны невозможно.

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#верховная рада
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Киргизские мигранты подрались из-за проституток
06 ноября 2024, 17:24

Фото: iStock/ Tero Vesalainen

Мигранты из Средней Азии устроили поножовщину под окнами московского жилого дома, информиркет ИА «Регнум».
На место происшествия прибыли оперативные службы, выяснившие, что конфликтная ситуация началась в квартире — в ней проживали девушки лёгкого поведения из Киргизии.

Проститутки поделились, что недовольный оказанной услугой клиент начал орать и потребовал вернуть деньги. Потом он позвонил товарищам — они поднялись в жилое помещение и пустили в ход угрозы.

Ночные бабочки попросили знакомых помочь. Они также подъехали к дому, а потом началась драка.

Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел восемь мужчин и двух женщин. По итогам драки полицейские составили несколько протоколов. Два на девушек за занятие проституцией и нарушение правил пребывания в России, остальные — на мужчин, которые находятся на территории страны незаконно, за мелкое хулиганство.

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#мигранты
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Послу Молдавии заявлен протест из-за действий Кишинёва на выборах
06 ноября 2024, 17:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в министерство иностранных дел РФ. Там ему был выражен решительный протест из-за недопуска российских наблюдателей на выборы президента республики.
Сообщение об этом опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В пресс-релизе указано, что перед началом первого тура президентских выборов и всенародным референдумом о вступлении Молдавии в Евросоюз, прошедшими 20 октября, власти Кишинёва без какой бы то ни было мотивации отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России.

Перед вторым туром выборов, который состоялся 3 ноября, трём российским наблюдателям в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ отказали во въезде в Молдавию, несмотря на наличие у них аккредитации от Центризбиркома республики.

В МИД подчеркнули, что такие действия молдавских властей грубо нарушают Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года и Конвенцию СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что подобные шаги со стороны государства-кандидата в ЕС как нельзя лучше характеризуют европейские демократические ценности, к соблюдению которых так активно стремится молдавское руководство.

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