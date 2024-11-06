Песков предположил, каким будет следующий лидер России

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Будущий президент России будет таким же, как и нынешний глава государства Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Такое мнение он высказал, отвечая на соответствующий вопрос участника Федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Представитель Кремля также подчеркнул, что в любом случае выбор останется за народом.
Он также отметил, что вполне имеет представление о будущем России, о том, к чему она движется и какой будет. Однако он с трудом представляет себе то, каким будет мир к концу XXI века. Вряд ли кто-то сейчас может уверенно спрогнозировать или предположить очертания этого будущего мира, добавил Песков.
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«Глава государства будет таким, за какого проголосуете. Выбирать вам», — сказал Песков.
Он также отметил, что вполне имеет представление о будущем России, о том, к чему она движется и какой будет. Однако он с трудом представляет себе то, каким будет мир к концу XXI века. Вряд ли кто-то сейчас может уверенно спрогнозировать или предположить очертания этого будущего мира, добавил Песков.
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Александр Бойцов