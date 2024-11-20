Участниками осенней смены в лагере «Литвиново» стали 250 детей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 250 детей заехали на осеннюю смену в подмосковный лагерь «Литвиново», они проведут здесь недельные школьные каникулы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Каждый год лагерь «Литвиново» принимает в своих стенах около четырёх тысяч детей. Традиционно на летние каникулы сюда съезжаются дети участников СВО из нашего региона, но и в другие месяцы лагерь не пустует: для детей организуют осенние, весенние и даже зимние смены», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Она добавила, что с начала года в лагере «Литвиново» отдохнули уже свыше трёх тысяч детей.
Осенняя смена в лагере стартовала 16 ноября и продлится до конца осенних каникул. Для ребят здесь организуют интересные программы, разнообразные занятия и активности в помещении и на улице — с учётом погодных условий.
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Лев Каштанов