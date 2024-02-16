Участниками подмосковного движения студенческих отрядов стали 3,5 тысячи человек

Фото: пресс-служба МИСК МО
Подмосковное отделение Российских студенческих отрядов сегодня объединяет 3,5 тысячи тысяч молодых людей. За время существования движения они отработали более 30 трудовых проектов, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
День РСО по всей России пройдёт 17 февраля. В этом году организация отмечает 65-летие движения и 20 лет с начала современной истории Российских студенческих отрядов. В Подмосковье праздник отметили в мультиформатном пространстве «СО.Здание», которое открыли год назад. Это региональный коворкинг-центр для студотрядовцев.
Студентов, активно проявивших себя в течение года, наградили благодарственными письмами министерства.
Один из флагманских проектов студотрядовцев– «Снежный десант». Это ежегодная федеральная акция, в рамках которой студенты помогают жителям региона. Она проходила Подмосковье со 2 по 11 февраля с участием более 150 студентов. По итогам акции были убраны от снега 40 памятников, проведено более 30 мастер-классов и занятий по профориентации для учащихся школ и колледжей. Помощь получили 30 семей участников СВО и 20 ветеранов Великой Отечественной войны.
17 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» состоится Всероссийское празднование Дня Российских студенческих отрядов.
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«В Московской области реготделение РСО открылось в 2020 году. За это время ребята провели более 150 мероприятий, отработали свыше 30 трудовых проектов. Сейчас в движении состоит 3,5 тысячи молодых, ярких, прогрессивных девчонок и юношей, которые своей работой на деле доказывают, что труд крут. Помимо профессионального опыта, который получают ребята, РСО – это ещё и школа товарищества, взаимовыручки, возможность проверить себя на прочность и завести полезные знакомства», – сказала Швелидзе.
Один из флагманских проектов студотрядовцев– «Снежный десант». Это ежегодная федеральная акция, в рамках которой студенты помогают жителям региона. Она проходила Подмосковье со 2 по 11 февраля с участием более 150 студентов. По итогам акции были убраны от снега 40 памятников, проведено более 30 мастер-классов и занятий по профориентации для учащихся школ и колледжей. Помощь получили 30 семей участников СВО и 20 ветеранов Великой Отечественной войны.
17 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» состоится Всероссийское празднование Дня Российских студенческих отрядов.
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Лора Луганская