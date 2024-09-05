Участниками трудовых отрядов стал более 250 подмосковных подростков

Фото: пресс-служба МИСК МО
Трудовые отряды подростков были впервые сформированы этим летом, их членами стали более 250 жителей Подмосковья в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Трудовые отряды подростков — это новое направление РСО (организации «Российские студенческие отряды» — прим ред.) Подмосковья, которое помогает ребятам сделать первые шаги в освоении профессии и построении карьеры. Вместе со своими более опытными товарищами активисты работают в детских лагерях, осваивают специальности официанта, повара, горничной, занимаются сборкой мебели, помогают в теплицах и на железнодорожных вокзалах», — рассказала глава регионального министерства Екатерина Швелидзе.Отмечается, что подростки из трудотрядов Подмосковья приняли участие в ряде масштабных мероприятий и показали отличные результаты. Например, они одержали победу на Всероссийском профориентационном марафоне «В Первые с РСО» и вошли в топ-5 команд в одном из творческих испытаний на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Труд — крут». Юные представители Подмосковья также принимают участие в патриотических акциях «Поклонимся великим тем годам» и «Снежный десант РСО».
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