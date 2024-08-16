Участниками турслёта в подмосковном селе Осташёво стали шесть команд

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Открытый туристический слёт состоялся в селе Осташёво Волоколамского городского округа, в нём приняли участие шесть команд из разных населённых пунктов муниципалитета, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Участниками слёта стали команды «Созвездие» из села Спасс, «Черепашки» из деревни Кашино, «СССР» из рабочего посёлка Сычёво, осташёвская команда «Солянка», а также команда «Содружество», представляющая волоколамский многофункциональный центр «Молодёжное содружество», и команда «Кремлёвская дружина» музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль», — говорится в сообщении.Слёт проводился в течение трёх дней. Команды состязались в футболе и волейболе, спортивном ориентировании, прохождении полосы препятствий, дартсе и стрельбе из пневматической винтовки. А в финальный день был организован конкурс на самый вкусный обед.
Первое место по итогам слёта заняла команда «Содружество», второе — «Солянка», а третье — «Созвездие».
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