Участниками V молодёжных военно-спортивных сборов в Подмосковье стали более тысячи ребят

Фото: пресс-служба МИСК МО
Пятые молодёжные военно-спортивные сборы провели на территории городского округа Подольск, в них приняли участие более тысячи человек, в том числе представители Санкт-Петербурга, Брянской, Калужской, Воронежской и Владимирской областей, ЛНР и Беларуси. Сборы организовало министерство информации и молодежной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Военно-патриотические сборы — это одно из наших любимых мероприятий. Они не ограничиваются занятиями по начальной военной подготовке, стрельбой, спортивными состязаниями и мастер-классами по тактической медицине. Ребята также получают возможность встретиться с известными военкорами, поговорить с участниками СВО, послушать концерты, окунуться в творчество», — отметила глава регионального министерства Екатерина Швелидзе.Все девять дней участники жили в полевых условиях. А к обычным для военных сборов занятиям в этом году добавились занятия по скалолазанию и управлению дронами. Кроме того, большое внимание было уделено подготовке будущих военкоров. Также ребята на протяжении сборов писали письма поддержки участникам СВО.
В рамках сборов было развёрнуто несколько экспозиций: подмосковные поисковики представили выставку находок с мест боев Великой Отечественной войны, а Валерий Калинин из Мытищ продемонстрировал экспонаты первого России музея подвигов и героизма участников СВО.
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