Участниками VIII Форума проектировщиков Подмосковья стали около 400 человек

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
VIII Форум проектировщиков Московской области состоялся Центральном доме архитектора, участие в его работе приняли около 400 человек — архитекторов, застройщиков, представителей органов власти и проектных организаций, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Ключевой темой форума стал перенос акцента при разработке проекта на стадию градостроительной концепции.
В ходе форума состоялось несколько круглых столов и лекций на актуальные темы, включая внедрение в градостроение искусственного интеллекта и других цифровых инструментов, изменение строительных нормативов и пр.
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«Мы подняли на форуме большой спектр вопросов, чтобы заострить внимание как проектировщиков, так и застройщиков на стадии первой проработки концепции, где мы стараемся урегулировать все вопросы, которые могут возникнуть в будущем. На этом этапе прорабатываются зоны с особыми условиями использования территории, облик будущей застройки, включая дизайн-код фасадных решений. Мы собираем все компоненты, чтобы оценить экономику и реализуемость проекта», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
В ходе форума состоялось несколько круглых столов и лекций на актуальные темы, включая внедрение в градостроение искусственного интеллекта и других цифровых инструментов, изменение строительных нормативов и пр.
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Лев Каштанов