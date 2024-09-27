В Подмосковье с начала года ликвидировали 700 недостроев

Фото: пресс-служба правительства МО
Работа по выявлению недостроенных и аварийных зданий, а также самостроев ведётся во всех округах Московской области, с начала текущего года в регионе удалось ликвидировать 700 проблемных объектов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«За девять месяцев текущего года совместными усилиями Мособлархитектуры, профильных ведомств и органов местного самоуправления ликвидировано 700 объектов, из них 400 достроили и привели в соответствие установленным требованиям, а 300 объектов снесли», — сказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Он подчеркнул, что приоритетным направлением этой работы является ликвидация проблемных объектов, находящихся в жилых кварталах и в центральных частях городов.
«Это помогает сделать города безопаснее и комфортнее, а также вовлечь неиспользуемые земельные участки в хозяйственную деятельность», — отметил Владислав Гордиенко.За последние семь лет Московская области избавилась от семи тысяч недостроев, самостроев и аварийных построек, 3,7 тыс. из них снесли. На месте снесённых зданий разбивают парки и скверы, строят торговые центры и другие востребованные жителями объекты.
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